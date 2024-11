L’objectif d’éduquer et de faire bouger les gens

Kinésiologue et entraîneur chez Crossfit Chicoutimi, Mathieu Larouche ne poursuit qu’un objectif depuis qu’il a transformé son garage en salle de Crossfit privée l’été dernier: éduquer les gens sur les bienfaits de l’activité physique.

Si la clientèle du résident de St-Honoré a déjà pris beaucoup d’expansion, ce dernier aimerait néanmoins se faire connaître à plus grande échelle.

« Une fois mon bac terminé, plus d’heures se sont ajoutées à mon horaire chez Crossfit Chicoutimi. Peu à peu, certaines personnes avec des besoins particuliers se sont mises à me consulter pour avoir des cours qui n’entraient pas dans le cadre des groupes que j’entraînais. Je le faisais comme un loisir au début, mais ça a rapidement grossi et il fallait que je trouve un endroit pour ça », mentionne celui qui coach habituellement des groupes de 14 à 15 personnes à la fois.

Mathieu Larouche dédie maintenant 50 % de son temps à donner des cours privés et semi-privés dans son garage. En fonction des besoins, l’entraîneur passe d’un à quatre clients par séance. Les séances en question sont d’une durée d’environ 60 minutes, incluant l’échauffement, un premier volet axé sur la technique et un second volet qui consiste en un entraînement global plus intense.

Par ailleurs, l’entraîneur essaie de se montrer le plus flexible possible pour répondre aux divers besoins de sa clientèle.

« Parfois, j’ai des clients qui essaient un premier cours gratuit et que je ne les vois pas nécessairement en privé après. Certains sont là pour des besoins ou des suivis plus spécifiques, tandis que d’autres viennent me voir pour améliorer leur technique en Crossfit ou seulement pour avoir plus d’encadrement », explique-t-il.

Le gros du travail a été effectué en deux semaines pour ce qui est de l’aménagement de son gymnase personnel. L’ensemble de l’équipement lui a été fourni par le Centre Murph Fitness d’Alma.

Se faire connaître

Au moins 10 personnes suivent en moyenne les cours à domicile donnés par Mathieu Larouche, mais ce dernier aimerait se faire connaître encore davantage des Chicoutimiens.

« Je vais installer une pancarte sur mon terrain afin de promouvoir mon travail le plus possible. Ce que je voudrais, c’est du bouche-à-oreille des gens de St-Honoré. C’est sûr que ça prend du temps, mais ça m’a donné de l’assurance d’être déjà connu auprès des gens de Crossfit Chicoutimi. »

Du hockey au Crossfit

Après s’être illustré au hockey jusqu’à ses 21 ans, Mathieu Larouche a migré vers le Crossfit par le biais d’un ami qui pratiquait la discipline. Avec un partenaire, il participe maintenant à des compétitions dans la région de même qu’ailleurs au Québec et aux États-Unis.

« Ce qui est plaisant avec ce sport, c’est que tu peux toujours progresser. C’est tellement varié, il y a toujours quelque chose à travailler. C’est un mélange de course, de gymnastique et de technique. C’est le défi personnel qui vient me chercher », confie-t-il.