Michel Thiffault veut prendre les choses en main

Las de voir le dossier piétiner depuis trop longtemps, le conseiller Michel Thiffault souhaite que la commission qu’il préside à Saguenay, la commission des sports, soit désormais le porteur de ballon concernant le projet de futur aréna.

Ainsi, dorénavant, confie-t-il, chaque rencontre des membres de la commission des sports comportera un point à l’ordre du jour lié au nouvel amphithéâtre. Se joindront alors au groupe -en plus des membres réguliers que sont les conseillers Michel Tremblay, Serge Gaudreault, Claude Bouchard et Jean Tremblay- les conseillers Michel Potvin et Jacques Cleary, ce dernier qui est président du conseil d’arrondissement de Chicoutimi. La prochaine réunion de la commission des sports est prévue pour le 28 novembre.

« Ce que je souhaite avant tout c’est que le dossier avance » soutient Thiffault, qui ajoute vouloir effectuer un travail sérieux, systématique, avec reddition de compte. « Chaque étape sera rendue publique au fur et à mesure. Les collègues et le public seront au courant de tout » explique le conseiller du district numéro 3.

Jeux du Canada

Les Jeux du Canada en 2031 offrent une fenêtre d’opportunité qu’il faut saisir selon lui. « Nous n’avons plus de temps à perdre, il faut éliminer les délais, nous sommes même un peu tard. Je compte demander l’appui de mes collègues pour demander l’obtention des Jeux du Canada, en décembre prochain. Il faut un appui fort. Avec ces jeux viennent des subventions, et cela pourrait nous aider dans le financement de l’amphithéâtre ».

Thiffault ne cache pas d’ailleurs sa préférence pour le site actuel, c’est-à-dire dans l’espace où se trouve déjà le Centre Georges-Vézina. Il est clair selon lui qu’une construction prendrait environ 3 ans. Un des scénarios serait ainsi de conserver le CGV opérationnel pendant la construction d’un amphithéâtre neuf en remplacement de l’actuel pavillon de l’agriculture, qui serait alors démoli.

Budget

Le président de la commission des sports se dit aussi réaliste en matière de budget, selon l’état des finances actuelles, autant de la ville que des gouvernements supérieurs.

« Oubliez un aréna de 100 millions ! Je crois qu’on peut construire un très bel amphithéâtre, d’une seule glace, de 75 millions, très fonctionnel, avec une participation au tiers de Québec et d’Ottawa, ce qui impliquerait une injection de 25 millions de la ville. Il faudra les trouver… Encore une fois, il s’agit d’une projection. Tout reste à discuter ». Il compte également partir de l’étude commandée à une firme spécialisée il y a quelques années et qui avait alors élaboré des plans et des options de financement.

Les exemples des nouveaux arénas de Gatineau, Magog et Trois-Rivières lui viennent en tête lorsqu’on le questionne sur l’aspect que pourrait prendre un futur Centre Georges-Vézina, des équipements qui sont « gérés par des OBNL » tient-il à spécifier.

Le plan de Michel Thiffault trouvera-t-il écho ? Le conseiller sait que la fenêtre d’opportunité est courte. Des élections municipales sont prévues dans un an. De quoi aura l’air le nouveau conseil municipal ? En tout cas, il rêve d’une première pelletée de terre lors d’un éventuel prochain mandat, pour un début de construction le plus rapidement possible.