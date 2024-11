Une saison record au centre Le Norvégien de Jonquière 

C’est une saison d’été record qu’a connu le centre de plein air Le Norvégien de Jonquière. Le nombre de passages totaux ainsi que le nombre de membres ont explosé de manière exponentielle.

Le nombre de passages totaux s’est élevé à 29 496 cet été, alors que l’an dernier, c’est environ 18 000 passages qui avaient été enregistrés.

Le nombre de membres est quant à lui passé d’environ 1 200 à un peu plus de 2 000 personnes cette année.

« J’ai l’impression que les développements que nous avons faits dans les dernières années portent fruit. On a réussi à diversifier la clientèle, qui se fait ainsi plus nombreuse chaque année », explique le directeur général du Norvégien, Geoffrey Isaac.

Dans les dernières années, l’organisation a développé grandement son réseau de sentiers familiaux. Il y a également eu la création d’une piste pour les enfants, la création d’une zone d’habiletés et d’un sentier pour les techniques de sauts notamment.

Le Norvégien présente ainsi une offre pouvant s’adresser autant aux débutants qu’aux plus avancés. Il est également possible de progresser dans son loisir directement au Norvégien grâce à l’offre très large de sentiers de différentes difficultés.

Geoffrey Isaac souligne également qu’environ 10 % de toute la clientèle reçue au Norvégien cet été était constituée de touristes. De ce nombre, environ 8 % provenaient d’ailleurs au Québec. Les 2 % restant provenaient de l’extérieur de la province.

Le directeur général du centre indique par ailleurs que plusieurs développements de sentiers ont été initiés dans les dernières semaines et seront terminés l’an prochain. La clientèle peut ainsi s’attendre à plus de nouveautés encore l’été prochain.

Saison hivernale

Le Norvégien a lancé la vente de passeports pour sa saison d’hiver le 6 novembre dernier.

Afin de mousser les ventes, le Norvégien organise un concours, où il est possible en achetant son passeport de remporter de nombreux prix, tels qu’un ensemble de ski de fond, un ensemble de raquettes, et plus encore. Les détails sont affichés sur la page Facebook du Norvégien.