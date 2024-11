Vent de changement chez les Élans de Jonquière 

Un vent de changement souffle sur le club de patinage de vitesse Les Élans de Jonquière. Beaucoup de nouveaux parents s’impliquent au sein du conseil d’administration, le groupe d’entraineurs a changé et les patineurs sont de plus en plus nombreux.

C’est Valérie Lecompte qui a pris la relève au poste de présidente du club. Elle demeure tout de même appuyée par l’ancienne présidente, Geneviève Doyer, qui occupe un rôle de soutien dans le club.

« Malgré ce changement, on demeure dans la continuité. Je n’arrive pas en poste pour tout changer. On mise encore beaucoup sur le recrutement de patineurs. Je suis aussi entourée maintenant d’un conseil d’administration de 7 personnes, alors qu’avant, il n’y avait que 3 ou 4 personnes qui y siégeaient », explique Valérie Lecompte.

Pour ce qui est du groupe d’entraineurs, celui-ci a beaucoup changé cette année.

« L’an dernier, beaucoup des entraineurs étaient des étudiants et nous les avons perdus cette année. Nous avons été chanceux par contre, puisque Cindy Leclerc, qui était entraineuse depuis plus de 10 ans, à Saint-Félicien, a déménagé à Saguenay. Elle s’est donc jointe à nous et elle est devenue notre entraineuse principale. Ses filles s’impliquent aussi comme entraineuses. »

Patineurs

Le groupe de patineurs est quant à lui en progression cette année.

Pour le volet de l’école de patin, on compte 32 jeunes d’inscrits pour la session d’automne. Selon les prévisions du club, on devrait en retrouver autant pour la session d’hiver qui débutera après Noël.

Pour le groupe de patineurs de vitesse, les Élans comptent sur 15 jeunes cette année. C’est une augmentation de trois patineurs par rapport à l’an dernier.

Le club mise beaucoup sur le recrutement de patineurs, et espère voir ce chiffre augmenter au courant de la saison.

« Nous, nous prenons les inscriptions tout au long de l’année. Si quelqu’un est intéressé à nous rejoindre, il peut même venir nous voir et effectuer un essai avant de s’inscrire. On va lui prêter tout l’équipement, sans frais. »

Valérie Lecompte indique que le club travaille très fort afin de démocratiser le patinage de vitesse à Jonquière.

« On se rend compte que les gens ne savent pas vraiment qu’il y a un club à Jonquière. On connait celui de Chicoutimi, mais pas vraiment le nôtre. On essaie donc de se faire voir davantage, et on organise aussi des journées portes ouvertes. »

En ce sens, la présidente du club souligne qu’il n’est pas nécessaire d’être un bon patineur pour s’inscrire.

« On pense parfois que pour faire du patin de vitesse, il faut être un bon patineur et avoir des standards. Mais tout le monde peut en faire. Nous, on va enseigner les techniques aux nouveaux pour en faire de bons patineurs. »

Compétition

Le club sera l’hôte, le 8 février prochain, de la dernière compétition régionale. L’évènement aura lieu au Foyer des loisirs d’Arvida.

Les 7 clubs ainsi que celui de Baie-Comeau y participeront. Près de 120 patineurs sont attendus pour l’évènement.