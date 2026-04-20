Le niveau de l’eau se stabilise à Saguenay après des inondations

Grâce au refroidissement des températures, le niveau de l’eau est redevenu stable lundi matin sur le territoire de Saguenay, rapporte Radio-Canada. Cette amélioration survient au lendemain d’inondations qui ont touché plusieurs secteurs de la ville, mobilisant les autorités municipales.

Malgré le retour à une situation plus stable, certains secteurs demeurent étroitement surveillés. C’est notamment le cas du rang Saint‑Martin, où quelques sous-sols ont été inondés au cours de la fin de semaine.

Les autorités suivent également de près les zones situées en amont de la rivière Saguenay, par mesure de prévention. Dimanche, des représentants de la Ville ainsi que des pompiers ont d’ailleurs rencontré les citoyens concernés afin de faire le point sur la situation.

Au rang Saint‑Joseph, les inondations ont aussi causé des dégâts aux infrastructures routières. Une partie de la chaussée, près de l’intersection avec le rang Saint‑Martin, a été emportée par les eaux. La circulation y est désormais limitée aux résidents locaux, tandis que le tronçon de route endommagé demeure complètement fermé.