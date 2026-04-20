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Lundi, 20 avril 2026

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Temps de lecture : 41s

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Le niveau de l’eau se stabilise à Saguenay après des inondations

Émile Boudreau
Le 20 avril 2026 — Modifié à 10 h 43 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Grâce au refroidissement des températures, le niveau de l’eau est redevenu stable lundi matin sur le territoire de Saguenay, rapporte Radio-Canada. Cette amélioration survient au lendemain d’inondations qui ont touché plusieurs secteurs de la ville, mobilisant les autorités municipales.

Malgré le retour à une situation plus stable, certains secteurs demeurent étroitement surveillés. C’est notamment le cas du rang SaintMartin, où quelques sous-sols ont été inondés au cours de la fin de semaine.

Les autorités suivent également de près les zones situées en amont de la rivière Saguenay, par mesure de prévention. Dimanche, des représentants de la Ville ainsi que des pompiers ont d’ailleurs rencontré les citoyens concernés afin de faire le point sur la situation.

Au rang SaintJoseph, les inondations ont aussi causé des dégâts aux infrastructures routières. Une partie de la chaussée, près de l’intersection avec le rang SaintMartin, a été emportée par les eaux. La circulation y est désormais limitée aux résidents locaux, tandis que le tronçon de route endommagé demeure complètement fermé.

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