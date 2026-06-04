SUIVEZ-NOUS

Vendredi, 05 juin 2026

Actualités

Temps de lecture : 1 min 5 s

Deux projets régionaux pour lutter contre le gaspillage alimentaire

Le 04 juin 2026 — Modifié à 15 h 59 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le Laboratoire d’accélération en économie circulaire pour les systèmes alimentaires a annoncé la sélection de plusieurs projets d’expérimentation dans le cadre de son appel à projets « Lutte contre les pertes et le gaspillage alimentaires», lancé en février 2026, dont deux initiatives qui seront déployées au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Cet appel visait à appuyer des démarches favorisant une meilleure circularité des ressources dans le secteur bioalimentaire dans le but de réduire les pertes, optimiser l’utilisation des ressources et limiter les impacts environnementaux associés au gaspillage alimentaire.

Le premier projet retenu dans la région est porté par le Réseau régional en alimentation communautaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean (RRAC). Il consiste à expérimenter un modèle socio-économique dédié à la valorisation des surplus agricoles déclassés. Concrètement, l’initiative cherche à mettre en place un système intégré de récupération, de transformation et de redistribution de ces produits qui, autrement, seraient perdus.

Pour soutenir cette démarche, une enveloppe de 130 000 $ a été octroyée par le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

Le second projet, intitulé « Productions alimentaires solidaires et circulaires au Saguenay–Lac-Saint-Jean », est co-porté par l’Université de Montréal, l’Université du Québec à Montréal et l’organisation Borée. Cette initiative s’intéresse aux modèles de gouvernance et aux conditions de pérennité de productions alimentaires régionales fondés sur des principes de solidarité.

Ce projet bénéficie d’une part de l’enveloppe globale de 1,2 million de dollars accordée par le ministère au Laboratoire des systèmes alimentaires pour une période de deux ans. Au total, sept projets sont soutenus dans le cadre de ce programme à l’échelle provinciale.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Une marche à Jonquière pour sensibiliser la population à la SLA
Publié hier à 14h00

Une marche à Jonquière pour sensibiliser la population à la SLA

À l’occasion du Mois de la sensibilisation à la sclérose latérale amyotrophique (SLA) et de la Journée Lou Gehrig, SLA Québec invite la population à participer à la Marche pour vaincre la SLA, qui se tiendra le samedi 6 juin à 13 h au Pavillon Saint-Laurent, à Jonquière. Cette initiative vise à sensibiliser les citoyens à une maladie encore peu ...

LIRE LA SUITE

Des navettes gratuites pour faciliter les déplacements estivaux
Publié hier à 13h00

Des navettes gratuites pour faciliter les déplacements estivaux

À l’approche de la saison estivale, la Ville de Saguenay et la Société de transport du Saguenay (STS) ont chacun développer des solutions afin de simplifier les déplacements des festivaliers. Grâce à deux initiatives, les Navettes festives de la Ville et l’offre STS Festive, les citoyens et visiteurs pourront profiter des nombreux événements ...

LIRE LA SUITE

Une initiative porteuse de changement pour l’alimentation durable dans la région
Publié hier à 12h00

Une initiative porteuse de changement pour l’alimentation durable dans la région

Depuis cinq ans, la Fondation pour l’enfance et la jeunesse poursuit son engagement auprès de la population avec la mise en place de « Notre CIUSSS Boréal, la santé au menu », une initiative qui transforme l’acte alimentaire en véritable levier éducatif grâce à une série d’outils pédagogiques et pratiques.  La Fondation pour l’enfance et la ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES