Une tentative qui impacte des câblodistributeurs

Des câblodistributeurs de la région ont été les victimes collatérales d’une tentative de vol de cuivre à Saguenay.

Le vol est survenu vers minuit dans la nuit de mercredi à jeudi, comme l’a mentionné au 92,5 Ma radio d’Ici la porte-parole du Service de police de Saguenay (SPS), Caroline Darveau. Deux appels pour le même type de vol sont même entrés successivement.

« Un appel a été logé par Vidéotron vers 12h15 pour une alarme qui était sur leurs fils de télécommunication. Des policiers se sont rendu sur les lieux, mais n’ont rien constaté. Un peu plus tard, vers 1h30 du matin, Bell a également eu des alarmes sur ses fils de télécommunication et là ont a trouvé un endroit où des fils avaient été sectionné. », explique-t-elle.

Le méfait de sabotage de fils a été commis à l’intersection du boulevard Saguenay Ouest et de la rue du Pont à Jonquière. L’enquête est toujours en cours afin de déterminer les circonstances et les auteurs des méfaits, même si le SPS soupçonne déjà qu’il s’agirait d’une tentative de vol de cuivre qui n’aurait pas abouti.

« Pour le vol de cuivre, ce qui est particulier, c’est que les fils de télécommunication n’en comportent pas. Les voleurs ont sectionné les fils et, voyant qu’il n’y avait pas de cuivre à l’intérieur, ils les ont laissés sur place et ont quitté. », ajoute Caroline Darveau

Mentionnons que le montant des dommages se chiffre à environ 100 000$, et a causé une panne de services jeudi après-midi.