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Vendredi, 10 avril 2026

Faits divers

Temps de lecture : 47s

Agression au couteau

Ahmed May condamné à 14 ans et demi de pénitencier

Émile Boudreau
Le 10 avril 2026 — Modifié à 13 h 28 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Ahmed May, l’homme reconnu responsable de l’agression au couteau survenue au restaurant La Belle et La Bœuf, dans l’arrondissement de Chicoutimi, en décembre 2023, a été condamné à 14 ans et demi de pénitencier, rapporte Radio-Canada. La Couronne réclamait pour sa part une peine de 19 ans de détention.

Toutefois, puisqu’il était détenu de façon préventive depuis 840 jours, Ahmed May devra purger environ dix ans derrière les barreaux.

Dans son jugement prononcé vendredi matin, le juge Jean Hudon a souligné plusieurs facteurs aggravants, notamment la violence des gestes, leur brutalité gratuite ainsi que les conséquences importantes subies par les victimes. Le tribunal n’a retenu qu’un seul facteur atténuant, soit le plaidoyer de culpabilité de l’accusé.

Le rapport présentenciel faisait également état d’une cinquantaine de rapports disciplinaires depuis son incarcération. Au cours du processus judiciaire, l’accusé a changé deux fois d’avocat et s’est représenté luimême au moment d’enregistrer son plaidoyer de culpabilité.

Rappelons qu’en avril 2025, Ahmed May, un homme d’origine tunisienne, avait déjà reconnu sa responsabilité à cinq chefs d’accusation, dont tentative de meurtre, pour une attaque au couteau visant trois de ses collègues de travail.

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