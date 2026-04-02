Présence policière accrue à Saguenay durant le congé de Pâques

Le Service de police de Saguenay (SPS) intensifiera sa présence sur le réseau routier du 3 au 6 avril 2026 à l’occasion du congé de Pâques. Cette opération spéciale, axée principalement sur le respect des limites de vitesse, vise à accroître la sécurité de tous les usagers de la route durant cette période de fort achalandage.

Les patrouilleurs seront déployés de façon visible et procéderont à des interventions ciblées afin de prévenir les comportements à risque, notamment les excès de vitesse. Par cette initiative, le SPS souhaite inciter les conducteurs à réduire leur vitesse, à respecter les limites permises et à demeurer vigilants, surtout lors des périodes de pointe.

Le SPS indique que la fin de semaine du congé de Pâques entraîne une hausse importante des déplacements, tant pour les résidents que pour les visiteurs et les voyageurs en transit. Dans ce contexte, il rappelle que la prudence au volant demeure essentielle.