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Mercredi, 25 mars 2026

Faits divers

Temps de lecture : 43s

Appel à la vigilance

Des faux billets en circulation à Saguenay

Émile Boudreau
Le 25 mars 2026 — Modifié à 09 h 19 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le Service de police de Saguenay (SPS) lance un appel à la prudence auprès des citoyens et des commerçants alors que de faux billets de banque circulent sur le territoire de Saguenay depuis plusieurs semaines.

Selon le SPS, de l’argent contrefait a été utilisé lors de transactions effectuées sur des plateformes de vente en ligne, notamment Marketplace, de même que dans plusieurs commerces de la région. Les fausses coupures identifiées jusqu’à maintenant sont principalement des billets de 20 $, 50 $ et 100 $. De plus, plusieurs billets saisis portaient le même numéro de série.

Le SPS rappelle que les commerçants sont en droit de refuser tout billet de banque s’ils ont des raisons de croire qu’il s’agit d’un faux. Toute personne qui soupçonne avoir en sa possession de la monnaie contrefaite est invitée à communiquer sans délai avec les autorités policières.

La police souligne également qu’il est interdit par la loi de posséder ou d’utiliser de faux billets pour effectuer un achat. Il s’agit d’un acte criminel passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 14 ans d’emprisonnement.

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