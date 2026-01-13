Les policiers intensifient leurs vérifications

Les patrouilleurs du Service de police de Saguenay (SPS) ont mené lundi soir trois opérations distinctes sur le territoire. Afin de contrer la lourde tendance aux facultés affaiblies observée la semaine dernière, un barrage routier a d’abord été érigé à La Baie.

Une quarantaine de véhicules ont été contrôlés, de ce nombre huit conducteurs ont soufflé de manière aléatoire dans l’appareil de détection approuvé (ADA) et personne n’a été pris en défaut.

En ce qui a trait à la seconde opération de type “Rapides et Dangereux”, elle s’est déroulée sur le boulevard St-Paul à Chicoutimi. Huit constats concernant la vitesse ont été émis, dont celui où le contrevenant a circulé à une vitesse de 117 km/h dans une zone de 70.

Finalement, en lien avec le déneigement nécessaire des dernières heures, les agents ont aussi vérifié l’interdiction de stationnement de nuit dans les rues de Saguenay. Le SPS rappelle l’importance de ne pas laisser son véhicule stationné sur la voie publique pendant la nuit, en vertu du règlement municipal qui l’interdit entre minuit et sept heures du matin.