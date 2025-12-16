SUIVEZ-NOUS

Mardi, 16 décembre 2025

Polluants éternels

Ottawa augmente son soutien pour la décontamination de l’eau à La Baie

Émile Boudreau
Le 16 décembre 2025 — Modifié à 16 h 00 min le 16 décembre 2025
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le gouvernement fédéral injectera près de 30 millions de dollars supplémentaires pour financer les installations temporaires de décontamination de l’eau dans l’arrondissement de La Baie, au Saguenay.

Selon Radio-Canada, ce nouveau financement du ministère de la Défense nationale annoncé samedi visera à traiter les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS), des contaminants persistants liés à la base militaire de Bagotville.

Ce montant, distribué sur une période de 10 ans, permettra de payer la mise en place des systèmes de filtration essentiels pour éliminer les PFAS de l’eau potable. Ceux-ci doivent être remplacés tous les trois mois afin d’assurer leur efficacité.

