Arrestation de l'ex-beau-frère d'All Boivin

Les policiers de la Sûreté du Québec ont procédé mardi à l’arrestation d’un individu connu de leurs services.

Marc Cossette, de Saguenay, qui a été jusqu’à tout récemment le beau-frère du recherché All Boivin, a donc été appréhendé chez lui à Jonquière, tel que le confirme le sergent de la Sûreté du Québec, Hugues Beaulieu. L’arrestation a nécessité des renforts de la part du groupe tactique d’intervention, alors que Marc Cossette s’était barricadé chez lui et refusait de sortir. Le sergent Beaulieu mentionne que pour le moment, on ne peut préciser si l’arrestation aura un quelconque impact sur le marché des stupéfiants dans la région, et si elle aura comme effet de resserrer l’étau autour d’All Boivin, activement recherché avec une prime de 250 000 $, offerte jusqu’au 3 juin 2025.