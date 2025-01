L’assaillant est responsable de ses actes

L’institut Philippe-Pinel conclut que l’assaillant d’origine tunisienne, Ahmed May, est reconnu criminellement responsable à la suite des événements survenus au restaurant La Belle et La Boeuf de Chicoutimi le 20 décembre 2023.

Rappelons que l’ancien cuisinier est accusé de tentative de meurtre sur trois personnes, blessant grièvement au moins deux employés de l’établissent durant l’altercation.

L’avocate de M. May, Me Nathalie, avait demandé cette expertise, afin d’évaluer si son client était conscient au moment de commettre ces gestes. À la lumière des révélations de l’institut, tout porte à croire que les résultats pourraient mener à un plaidoyer de culpabilité de la part de l’accusé. Advenant le fait que l’accusé plaide coupable, le procureur aux poursuites criminelles et pénales, Me Sébastien Vallée, a mentionné que des victimes pourraient se faire entendre.

Le Quotidien rapporte que l’accusé n’était pas présent dans la salle de cours mardi matin, présence qui sera toutefois exigée lors de la prochaine audience qui aura lieu le 11 février prochain. Un interprète de langue arabe sera présent pour traduire les propos en français.