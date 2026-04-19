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Dimanche, 19 avril 2026

Économie

Temps de lecture : 1 min 25 s

Fit Me Up de La Baie

Des vêtements de sport crées ici

Sara-Léa Bouchard
Le 19 avril 2026 — Modifié à 10 h 04 min le 16 avril 2026
Par Sara-Léa Bouchard - Journaliste

À La Baie, une nouvelle entreprise entend bien se tailler une place dans l’industrie du vêtement sportif féminin. Fit Me Up, jeune pousse fondée dans la région, mise sur des créations à la fois confortables, performantes et adaptées à la réalité des femmes d’ici. 

En alliant design soigné et volonté de promouvoir un mode de vie actif, l’entreprise fondée à la fin de 2025 espère répondre à une demande croissante pour des vêtements qui conjuguent style et fonctionnalité. 

« On se spécialise dans la vente de vêtements de sport, spécialement en ligne. J’ai fondé l’entreprise avec mon amie Christina Sheedy, étant toutes les deux grandes passionnées de conditionnement physique et de crossfit », mentionne Laurie Gagnon.  

Les partenaires de vie des fondatrices de Fit Me Up possèdent le gym Le Box du Fjord, situé dans l’arrondissement baieriverain, dans lequel Laurie et Christina ont pu y aménager leur propre entrepôt/boutique. Elles ont également ouvert un point de vente du côté d’Alma, au sein de l’Espace Prestige Bronzage & Shake bar 18+.  

« On a créé la compagnie parce qu’on trouve que d’acheter des vêtements de sport, c’est toujours trop cher. On voulait que soit à la fois confortable et abordable. De notre côté, on magasine les modèles qui nous intéressent, on les essaie et on fait les ajustements qu’il faut auprès de notre fournisseur. Actuellement, on vend différents modèles de leggings, de brassières, de même que des t-shirts unisexes. Des shorts vont également s’en venir pour l’été », émet Mme Gagnon.  

Les items sont disponibles en une dizaine de couleurs variées. Selon Laurie Gagnon, le fait d’être un commerce de proximité et très local est un aspect qui permet de se distinguer amplement des autres marques connues à l’international. 

« Non seulement ça, mais on se démarque aussi par nos tissus. J’ai remarqué cela lorsque nous sommes allées au salon Elle et cie récemment. Des femmes de tout âge venaient nous voir pour nous dire que les vêtements que l’on proposait étaient une véritable découverte pour elles, certaines ayant de la difficulté à s’habiller en raison de leur morphologie. Nos modèles sont conçus pour épouser n’importe quel type de corps », affirme-t-elle. 

Fit Me Up se fait connaître depuis quelques mois par la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Laurie Gagnon et Christina Sheedy se sont notamment déplacées dans plusieurs compétitions de crossfit afin de faire la promotion de leur entreprise. 

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