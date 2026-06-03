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Une pêche scientifique du bar rayé dès cet été dans le Saguenay

Le 03 juin 2026 — Modifié à 13 h 48 min
Par Olivier Claveau - CKAJ 92,5

Contact Nature a annoncé l’obtention d’un permis de pêche scientifique au bar rayé dans la rivière Saguenay. À la suite de démarches effectuées auprès de Pêches et Océans Canada, du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) et de Parcs Canada, l’organisation a obtenu l’autorisation de capturer jusqu’à 100 bars rayés au cours de la saison estivale 2026.

Réalisée en collaboration avec l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), cette étude vise à mieux comprendre la présence du bar rayé dans la rivière Saguenay. Selon le professeur en Biologie de l’UQAC, Olivier Morissette, la démarche est la même avec Contact Nature que lors de la pêche scientifique au flétan atlantique. Il ajoute être enthousiaste pour les pêcheurs, qui pourront recueillir de l’information sur une espèce qui était il y a peu de temps sous protection.

Le professeur de l’UQAC a également expliqué la provenance du bar rayé dans la rivière Saguenay, qui provient en majeure partie d’un peuplement situé au Nouveau-Brunswick, dans la rivière Miramichi. M. Morissette en a également profité pour préciser que la population augmente dans la rivière Saguenay, de même qu’aux autres endroits où le bar rayé peut être aperçu, dont le fleuve Saint-Laurent.

Mentionnons que, comme à leur habitude, Contact Nature organisera un tirage au sort pour déterminer qui pourra accéder à cette pêche scientifique. Les modalités pour celui-ci seront dévoilés la semaine prochaine. Toutefois, cinq secteurs de pêche ont déjà été ciblés, soit Jonquière, Saint-Fulgence, La Baie, Rivière-Éternité/Anse-St-Jean et la Baie Ste-Marguerite.

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