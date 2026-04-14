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Mardi, 14 avril 2026

Économie

Temps de lecture : 56s

Une table de travail sur l’avenir de l’usine de papier de Kénogami

Émile Boudreau
Le 14 avril 2026 — Modifié à 09 h 14 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Une table de travail sur l’avenir de l’usine de papier de Kénogami a été mise sur pied à l’initiative du député de Jonquière, Yanick Gagnon, rapporte Radio-Canada. Cette démarche s’inscrit dans l’engagement pris par l’élu provincial en mars dernier de trouver une solution de reconversion advenant une fermeture de l’usine opérée par Domtar.

Plusieurs acteurs politiques et économiques prendront part à cette table, dont le maire de Saguenay, Luc Boivin, le député fédéral de Jonquière, Mario Simard, ainsi que des représentants de Domtar. Les membres du comité se réuniront chaque semaine afin d’échanger des informations sur le devenir de cette infrastructure industrielle, en activité depuis 1912.

L’objectif principal de cette instance est d’explorer les meilleures opportunités d’affaires possibles dans l’éventualité où Domtar mettrait fin à ses activités à Kénogami. Dans ce contexte, Promotion Saguenay sera chargée d’analyser les candidatures d’entreprises susceptibles de reprendre la gestion du bâtiment, le cas échéant.

De son côté, le député bloquiste Mario Simard affirme qu’il continuera d’exercer des pressions sur le gouvernement fédéral afin que soit instauré un programme de rachat des droits compensateurs et antidumping. Une telle mesure viserait à offrir un soutien au secteur forestier.

Rappelons que l’industrie forestière canadienne traverse une crise depuis plusieurs mois, notamment en raison de l’imposition de droits de douane et de tarifs américains sur le bois d’œuvre, qui atteignent aujourd’hui 45 %.

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