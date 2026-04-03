SUIVEZ-NOUS

Dimanche, 05 avril 2026

Économie

Temps de lecture : 32s

Hausse du prix de l’essence au Saguenay

Sara-Léa Bouchard
Le 03 avril 2026 — Modifié à 08 h 10 min
Par Sara-Léa Bouchard - Journaliste

Le prix de l’essence est en hausse au Saguenay, où le litre se vend maintenant entre 1,81 $ et 1,82 $ dans plusieurs stations-services. 

Selon la Régie de l’énergie, le coût d’acquisition dépasse les 1,85 $ le litre dans la région, tandis que CAA-Québec évalue le prix réaliste à la pompe à environ 1,86 $. Malgré cette hausse, les prix actuels demeurent légèrement sous les niveaux attendus. Dans la province, le prix du litre d’essence a même franchi la barre des 2 $ à Montréal jeudi.

La dernière fois que le prix de l’essence a dépassé ce cap dans la métropole, c’était en 2022, au déclenchement de la guerre en Ukraine. La flambée des prix du pétrole est à nouveau due à une guerre, cette fois au Moyen-Orient. 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

La FCEI presse Ottawa de freiner ses dépenses et de réduire la dette
Publié le 3 avril 2026

La FCEI presse Ottawa de freiner ses dépenses et de réduire la dette

Alors que le déficit du gouvernement fédéral devrait atteindre 78 milliards de dollars en 2025-2026, la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) hausse le ton. À l’approche de la mise à jour économique du printemps, l’organisation exhorte Ottawa à remettre de l’ordre dans les finances publiques. Dans un nouveau rapport dévoilé ...

LIRE LA SUITE

Un retour pour les contrats en sylviculture bloqués l’an dernier
Publié le 2 avril 2026

Un retour pour les contrats en sylviculture bloqués l’an dernier

La saison de plantation et de reboisement reprendra du galon, alors que les contrats de sylviculture conclus par Rexforêt, le 24 février dernier, seront reconduits.  Rappelons que Rexforêt, qui s’occupe de gérer et de coordonner les travaux de sylviculture pour le gouvernement provincial, avait été contraint de suspendre son appel d’offres pour ...

LIRE LA SUITE

La Régie de l’énergie lance un site pour comparer les prix de l’essence
Publié le 2 avril 2026

La Régie de l’énergie lance un site pour comparer les prix de l’essence

La Régie de l’énergie a annoncé le lancement de Régie essence Québec, un nouveau site Web permettant au public de consulter les prix de l’essence offerts par les stations-service à travers la province. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Loi assurant la gouvernance responsable des ressources énergétiques. Depuis le ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES