Hausse du prix de l’essence au Saguenay

Le prix de l’essence est en hausse au Saguenay, où le litre se vend maintenant entre 1,81 $ et 1,82 $ dans plusieurs stations-services.

Selon la Régie de l’énergie, le coût d’acquisition dépasse les 1,85 $ le litre dans la région, tandis que CAA-Québec évalue le prix réaliste à la pompe à environ 1,86 $. Malgré cette hausse, les prix actuels demeurent légèrement sous les niveaux attendus. Dans la province, le prix du litre d’essence a même franchi la barre des 2 $ à Montréal jeudi.

La dernière fois que le prix de l’essence a dépassé ce cap dans la métropole, c’était en 2022, au déclenchement de la guerre en Ukraine. La flambée des prix du pétrole est à nouveau due à une guerre, cette fois au Moyen-Orient.