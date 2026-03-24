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Mercredi, 25 mars 2026

Économie

Temps de lecture : 45s

Bœuf : Origine Québec

Nouvelle image de marque pour la certification du bœuf québécois

Émile Boudreau
Le 24 mars 2026 — Modifié à 13 h 53 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

À l’occasion de leur assemblée générale annuelle, Les Producteurs de bovins du Québec (PBQ) ont procédé au dévoilement de Bœuf : Origine Québec, la nouvelle image de marque de la certification de provenance du bœuf québécois.

Trois ans après la création de la certification Bœuf du Québec, la nouvelle appellation vise à mieux positionner le produit sur le marché et à accentuer son caractère distinctif en misant sur l’origine québécoise.

« En choisissant une viande qui porte le sceau Bœuf : Origine Québec, les consommateurs font plus qu'acheter une protéine authentique, savoureuse et nutritive. Ils ont un impact positif sur l'économie des régions et sur les milliers de familles partout au Québec qui produisent des bovins selon des standards très élevés en matière de bien-être animal et de durabilité. », a expliqué Sébastien Vachon, président des PBQ.

Déjà, la nouvelle certification est présente dans plusieurs commerces. Elle a notamment fait son apparition dans les restaurants Ashton, sur certains produits des marques Famille Fontaine, ainsi que dans quelques boucheries de la province. D’autres partenariats devraient être annoncés au cours des prochains mois.

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