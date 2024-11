Le pub Irlandais O’Malley’s prêt à ouvrir en décembre

Un tout premier pub irlandais installera ses pénates sur la rue Racine à Chicoutimi, en décembre. Le O’Malley’s, de son nom, fera couler à flot de la Guinness pour les plus assoiffés et saura charmer les plus curieux grâce à une ambiance rassembleuse et convivial.

C’est du moins ce qu’espèrent les copropriétaires, Frédéric Renaud et Dave Larkin, qui viennent de s’installer dans la région.

« Mon collègue et moi sommes amis depuis très longtemps, et on a toujours caressé l’idée d’avoir un pub. Les circonstances de la vie ont fait que l’argent était disponible ainsi que le temps et la motivation, alors on s’est dit pourquoi pas! », explique Frédéric Renaud.

L’inspiration derrière l’aménagement du bar, dont le coût est estimé à 120 000 $, n’a pas été difficile à trouver.

« Juste le nom de famille de Dave sonne très irlandais. Aussi, mon arrière-grand-mère était irlandaise et on a toujours aimé ça ce type d’endroit-là. Ça a un côté très chaleureux, très éclaté, un beau petit pub de quartier, ce sont vraiment des places qui nous interpellent et qui nous parlent, donc c’est ce qu’on a voulu recréer. Avec de la décoration chargée, des affiches cocasses, on veut que tout le monde se sente bien de venir prendre une petite pinte ou un cocktail signature. Le tout accompagné de sonorités punk rock irlandaises », affirme le tenancier en décrivant les lieux.

Les entrepreneurs ont eu l’appui de Promotion Saguenay et de la Ville de Saguenay pour mener à bien leur projet.

Un menu diversifié

Un menu de style finger foods sera servi à la clientèle, en plus de la classique bière irlandaise Guinness.

« On va avoir la fameuse Guinness de même que des bières de microbrasserie dont quelques-unes provenant de l’Hopera de Jonquière. On va avoir tous les cocktails de base, de même qu’entre cinq à six cocktails signatures. Ça va être des recettes maisons dans des verres spéciaux. Pour la nourriture, on ne veut pas compétitionner avec les restaurants autour, donc ce sera des ailes de poulet, des nachos, des petits fish & chips, des croustilles et des saucisses. Ça va être très bien fait avec des aliments locaux. »

Les derniers préparatifs

Frédéric Renaud et son partenaire d’affaire en sont aux derniers préparatifs avant l’ouverture.

« On est à mettre la décoration physiquement dans l’établissement. On finira ensuite les derniers détails, comme l’achat de la verrerie et ces trucs-là. Concernant le gouvernement, on est encore en attente de notre permis d’alcool. Dès qu’on l’a, on va lancer l’appel à tous pour avoir du personnel », a-t-il spécifié.

De 5 à 10 personnes seront nécessaires pour faire fonctionner l’établissement. Le pub dispose de 90 places assises, tandis que 20 autres places pourraient s’ajouter cet été avec l’aménagement possible d’une terrasse.