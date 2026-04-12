Un an de groove pour le Vendredi I’m in Love au Café Cambio

Il y a un an maintenant, Marie-Alix Autet (DJ Tounette), Sébastien Fauteux et Constantin Monfilliette lançaient ensemble le concept du Vendredi I’m in Love, une soirée de musique disco, funk et groove organisée au Café Cambio, sur la rue Racine à Chicoutimi, où la microbrûlerie se transforme en véritable piste de danse pour petits et grands.

Une fois tous les deux mois, les trois DJs se réunissent pour offrir aux nombreux venus un ensemble musical de qualité, laissant entrer la bonne humeur et le rythme dans les corps.

Le Vendredi I’m in Love est un événement qui se déroule habituellement de 18 h à 22 h.

Marie-Alix Autet explique que la soirée est née d’un désir d’offrir un événement accessible aux gens dès la fin de la journée de travail.

« Traditionnellement, les soirées de type club se déroulent de 21 h à 3 h, avec un moment fort vers 23 h. C’est un format qui est plus difficilement accessible à certaines personnes, telles que les mères de famille, celles et ceux qui ne veulent pas hypothéquer leur fin de semaine pour une seule soirée, ou encore des personnes dans la quarantaine qui se sentent moins à l’aise d’aller dans des clubs fréquentés par des plus jeunes et qui, pourtant, adorent danser, mais pour qui ces horaires ou ces contextes ne conviennent plus », dit-elle.

Quand vient le temps de sortir entre amis, il peut parfois être difficile de savoir quoi faire de ses plus petits ou de trouver quelqu’un pour s’en occuper le temps de quelques heures. Cependant, au Vendredi I’m in Love du Café Cambio, les enfants font partie intégrante de l’événement et sont même ceux qui mènent la danse.

« Ils sont vraiment au cœur de la soirée. Ce sont eux qui mènent la danse, les premiers sur le dancefloor et souvent les derniers partis aussi ! Autant les gens nous disent aimer la soirée, autant ils nous partagent l’impatience de leurs enfants à revenir à la prochaine édition », explique DJ Tounette.

Selon Constantin Monfilliette, ce type de soirée permet également aux jeunes de découvrir des styles musicaux peu ou pas diffusés en région, tout en s’inscrivant dans un esprit de communauté où les gens se rencontrent et tissent des liens dans des moments de qualité.

Pour la suite, le trio souhaite poursuivre le concept tel quel afin de faire connaître davantage la soirée au Saguenay. Un calendrier officiel sera d’ailleurs présenté cet automne pour permettre aux intéressés de planifier leur sortie à l’avance et de venir danser avec eux.