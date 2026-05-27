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Mercredi, 27 mai 2026

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Temps de lecture : 39s

Chicoutimi

Une plateforme pour connecter les citoyens à leur communauté

Le 27 mai 2026 — Modifié à 08 h 41 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Les citoyens de l’arrondissement de Chicoutimi disposent désormais d’un nouvel outil numérique pour faciliter leurs recherches de services communautaires.

La Corporation de développement communautaire (CDC) du Roc a lancé récemment Ma communauté Chicoutimi, une plateforme qui vise à renforcer les liens entre la population et les organismes du milieu.

Accessible en ligne, le site propose un moteur de recherche permettant aux utilisateurs de trouver rapidement les ressources disponibles selon leurs besoins. Près d’une centaine d’organismes y sont déjà répertoriés, rapporte Radio-Canada.

L’initiative s’inspire d’un projet semblable déjà implanté dans la MRC de Lac-Saint-Jean-Est. Devant le succès de cet outil, les acteurs communautaires de Chicoutimi ont décidé de développer leur propre version.

Afin de faire connaître la plateforme au plus grand nombre, une campagne de promotion est en cours dans plusieurs lieux stratégiques de la ville. Des affiches, installées notamment dans les transports en commun, invitent les citoyens à scanner un code QR menant directement au site.

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