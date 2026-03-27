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Vendredi, 27 mars 2026

Culture

Temps de lecture : 1 min 41 s

Voyage au cœur des traditions orales du Québec et d’Afrique

Charles-Antoine Desmeules
Le 27 mars 2026 — Modifié à 09 h 17 min
Par Charles-Antoine Desmeules - Journaliste

Une activité gratuite de contes et légendes se tiendra à l’Auditorium Daniel-Vaillancourt de la Polyvalente Charles-Gravel, le 31 mars prochain, dans le cadre de la Semaine d’action contre le racisme et pour l’égalité des chances au Québec. 

Organisée par la Ville de Saguenay, cette activité s’adresse à un public de tous âges. Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire et à se déplacer pour découvrir les histoires captivantes de deux conteurs professionnels invités : Jacques Hébert et Rodrigue Homero Saturnin Barbe, respectivement originaires du Québec et d’Afrique. 

En collaboration avec le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI), la MRC organise de nombreux événements tels que celui-ci afin de favoriser le dialogue interculturel et la réflexion collective sur le vivre-ensemble. 

L’activité du 31 mars est d’ailleurs mise en place grâce au Programme d’appui aux collectivités (PAC) du MIFI, qui vise à accroître la capacité des milieux à être plus accueillants et inclusifs. 

Grâce aux histoires inspirées des traditions orales propres aux régions natales des conteurs, les spectateurs voyageront à travers des récits empreints de sagesse, de mystère et de patrimoine culturel. 

Plusieurs points en commun entre les deux cultures pourront être observés et mettront en lumière la proximité qui peut exister, malgré l’océan qui les sépare. 

Chez M. Barbe, l’amour des contes et du partage prend racine dès l’enfance, au fil des moments privilégiés vécus en famille. 

« Cette transmission, ce métier, je l’ai aimé à travers ma mère, car c’est elle qui nous racontait des histoires le soir, lorsque nous ne nous endormions pas et que la lune, pleine et imposante, brillait dans le ciel. Nous nous retrouvions alors autour du feu pour nous raconter des histoires. C’est une tradition, et même une valeur nationale, je dirais. » 

Il est, pour lui, important de partager ces moments de communion et de réflexion. 

« Il y a toujours quelque chose qui permet d’éveiller la conscience, il y a toujours une morale. Bien que l’on raconte des histoires pour amuser les gens, ce sont aussi des moments qui les font évoluer dans la vie et voir les choses sous un autre œil. […] Il est pertinent d’offrir ces activités et ces contes aux jeunes, d’origine québécoise et africaine ayant grandi ici, afin de leur faire découvrir leurs histoires ainsi que la réalité du continent africain, sa culture et ses valeurs. » 

Pour s’inscrire à l’activité, il suffit de se rendre sur la page Facebook de la Ville de Saguenay ou sur son site Web, au ville.saguenay.ca. 

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