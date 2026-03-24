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Mardi, 24 mars 2026

Culture

Temps de lecture : 53s

Tournée de l'AREQ

Le cinéma comme lieu de rencontre pour briser l’isolement des aînés

Émile Boudreau
Le 24 mars 2026 — Modifié à 09 h 29 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Dans le cadre de sa tournée à travers ses sections régionales, l’Association des retraitées et des retraités de l’éducation et des autres services publics du Québec (AREQ) fait escale aujourd’hui, le 24 mars, à 10 h, au Cinéma Apéro à Jonquière afin de présenter une sélection de courts métrages mettant en lumière des réalités vécues par les personnes aînées du Québec.

S’inscrivant dans le cadre de l’édition 2026 de la compétition cinématographique La Course des régions, cette initiative vise à présenter, dans des salles de cinéma partout au Québec, les œuvres de fiction sélectionnées pour cette édition spéciale mettant en lumière des personnages aînés inspirants.

Dans un contexte où l’isolement social demeure un enjeu préoccupant, particulièrement chez les personnes retraitées, la tournée se veut avant tout un espace de rencontre et de dialogue. Le cinéma devient alors un prétexte pour rassembler les aînés et le grand public afin de réfléchir collectivement aux réalités vécues par ces premiers.

« Voir des aînés à l’écran, dans des rôles forts, sensibles et porteurs d’espoir, c’est reconnaître leur place dans notre société et leur donner une voix. Ces rencontres autour du cinéma permettent aussi de tisser des liens, de partager des émotions et de rappeler que personne ne devrait vieillir dans l’isolement. », souligne Micheline Germain, présidente de l’AREQ.

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