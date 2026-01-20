La « Ruelle du Court-Métrage » de Saguenay parmi les finalistes

Pour une septième année consécutive, la Commission de toponymie du Québec invite la population à choisir son toponyme coup de cœur parmi une sélection de douze noms de lieux. Cette année, la « Ruelle du Court-Métrage », à Saguenay, fait partie des finalistes.

Ce nom, au caractère résolument culturel, puise son inspiration dans l’environnement artistique du quartier de l’arrondissement de Chicoutimi où se trouve la petite voie de circulation. Adjacente à un centre d’art, la ruelle se trouve également à courte distance des bureaux du Festival Regard, un festival de courts-métrages reconnu comme l’un des plus importants en Amérique du Nord.

La population est invitée à participer en remplissant le formulaire accessible sur le site Web de la Commission de toponymie d’ici le 3 février en vue du dévoilement officiel prévu quelques jours avant la Saint-Valentin.

En plus de contribuer au choix du prochain Toponyme coup de foudre du public, les participantes et participants courront la chance de remporter deux ouvrages : Parlers et paysages du Québec ainsi que La France et le Québec : des noms de lieux en partage.

Les 12 Toponymes coups de cœur retenus par la Commission de toponymie sont les suivants :

- Belvédère du Voyage-Immobile (Lévis, Chaudière-Appalaches)

- Lac du Castor Têtu (Rivière-aux-Outardes, Côte-Nord)

- Mont des Profondeurs (Rivière-aux-Outardes, Côte-Nord)

- Parc de la Chèvrerie-des-Berges (Joliette, Lanaudière)

- Parc des Heures-Fugitives (Drummondville, Centre-du-Québec)

- Parc du Refus-Global (Mont-Saint-Hilaire, Montérégie)

- Place des Mille-Mercis (Lantier, Laurentides)

- Place du Pain-et-des-Roses (Montréal)

- Point de vue du Gardien-des-Méandres (Hampden, Estrie)

- Rue de la Vague-Humaine (Sainte-Anne-des-Monts, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine)

- Ruelle du Court-Métrage (Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean)

- Sentier de la Face-de-Singe (Saint-Robert-Bellarmin, Estrie)