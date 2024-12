Le feu roulant de la Coco fiesta et Cabaret

Depuis 10 ans, les Productions Zan cumulent les succès et acclamations avec les spectacles éclectiques et rythmés de la Coco Fiesta. Ajouter à cela des chanteurs, des musiciens, en plus d’un groupe de danseurs dans un tout nouveau concept Cabaret, et les festivités retentissent encore plus fort.

« La Coco Fiesta, ce n’est pas simplement un spectacle qui met en scène des artistes de la danse, sous une thématique tropicale et de voyages vers le sud. Cabaret, c’est beaucoup plus varié. On passe d’un style à l’autre, du disco au latin, jusqu’à Broadway en passant par le Rock ‘n’ Roll », explique la fondatrice des Productions Zan, Suzanna Gaudreault.

Les prestations qu’offrent la boîte chicoutimienne sont effectués sous la formule d’un souper-spectacle, qui attire une clientèle corporative. Les représentations des Fêtes de la Coco Fiesta se poursuivent dans la même recette gagnante jusqu’au 21 décembre prochain au Hangar de la Zone portuaire de Chicoutimi, en simultané avec Cabaret, qui se déroule au Vieux Théâtre de La Baie. Ce week-end, certains danseurs de l’émission de télévision Révolution viendront accompagner les artistes pour quelques numéros.

Parallèlement, la Mi-temps, une troisième proposition en rodage depuis maintenant trois ans au Complexe IntenCité, s’ajoute au duo. Inspiré de la mi-temps du Super Bowl, elle suit la même formule que la Coco Fiesta à quelques différences près.

« Nos soirées sont complètes, donc j’imagine qu’il y a encore de la demande! Parfois, on doit même refuser des gens. On a commencé en force le 30 novembre avec une salle pleine à craquer, alors ça va super bien », raconte, enthousiaste, la principale intéressée. Les réservations d’avance sont priorisées pour s’assurer d’obtenir des places, ajoute-t-elle.

Préparation de longue haleine

Une préparation d’environ trois mois est nécessaire pour les danseurs et artistes avant de monter officiellement sur scène. Cette année, huit représentations ont lieu au total.

« C’est certain que c’est un spectacle qui est déjà rodé, les chorégraphies sont enregistrées sur vidéo, alors les danseurs font plutôt un travail personnel. On a quand même des choses à faire en studio, parce qu’à chaque année des danseurs peuvent s’ajouter. Viennent avec ça les essayages de costumes. Outre s’occuper des artistes, il y aussi le volet du service à la clientèle, puisque les places ont été mises en vente à la mi-août. Les entreprises ont communiqué avec nous à ce moment-là, déjà. »

La Coco Fiesta continuera sans l’ombre d’un doute de fournir un peu de chaleur dans les froids de décembre, lors des futures soirées de bureau du temps des Fêtes.