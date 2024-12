Un grand retour à La Baie les 6 et 7 décembre

Acclamé par un public fidèle depuis plus de 20 ans, le spectacle Décembre, signé Québec Issime, revient dans la salle qui a façonné ses débuts les 6 et 7 décembre. La grande fresque musicale du temps des Fêtes fera revivre les plus précieux souvenirs de Noël, au Théâtre du Palais municipal.

Le producteur de Québec Issime, Robert Doré, se dit plus qu’heureux de pouvoir venir présenter cette pièce incontournable de Noël dans la ville où la troupe à succès a pris naissance, en 1995.

« C’est le grand retour! Considérant que le spectacle a failli disparaitre avec tout ce qui s’est passé avec la Place des arts de Montréal, on est vraiment content de le faire renaître là où il a commencé. On est privilégié de pouvoir conserver un si beau patrimoine », raconte-t-il.

Rappelons qu’en 2023, la Place des arts de Montréal avait mis fin à la présentation de Décembre après 20 ans. Un coup dur pour la production, qui a finalement pu trouver refuge auprès de la salle Pierre-Mercure pour quelques années encore.

« C’est considéré comme l’un des plus gros spectacles de Noël en Amérique du Nord, par sa grandiosité. Ce n’est pas n’importe qui, qui peut faire ça, parce qu’on est 100% autonome. On possède nos propres ateliers de décors, de costumes. C’est artisanal, c’est familial, et si on n’avait pas débuté tout ça en région, on n’aurait pas pu faire venir ça à Montréal. »

La troupe Québec Issime a su marquer les esprits au fil du temps. Le spectacle en soi s’inscrit au panthéon des traditions indémodables à voir et à revoir. Le tout joué par et pour des gens d’ici.

« Si ce n’était pas de Québec Issime, ça ferait longtemps que le Théâtre Palace n’existerait plus. L’église Saint-Jacques, elle, serait démolie. On a survécu au déluge, à la pandémie, et on s’est toujours relevé. On est toujours là! », émet M. Doré.

De génération en génération depuis trois décennies

Québec Issime fêtera ses 30 ans l’an prochain, et demeure une véritable histoire de famille depuis trois décennies. D’ailleurs, la presque totalité de la distribution initiale est de retour: Caroline et Karine Riverin, Marc-André Fortin, Sylvain Doré, David Leblanc, Natalie Bryns, Élise Cormier et Marie-Ève Tremblay.

« Le premier bébé de Québec Issime aura aussi 30 ans l’année prochaine. Quand on parle de trois décennies, ce n’est pas rien. Ce sont des couples qui se sont formés à travers Québec Issime, puis maintenant leurs enfants font partis des différentes productions. »

Au total, ce sont plus de 200 chanteurs, musiciens et danseurs qui ont participé à l’une ou l’autre des 12 productions présentées par la troupe. Des chanteurs de renoms, comme Marc Hervieux ou Natalie Choquette, se sont déjà ajoutés à la distribution. Une belle histoire de familles, une belle histoire à succès, et surtout, une belle histoire de Noël…