Une voyante se dit messagère au service des autres

Elle se dit accompagnatrice et messagère, Johanne Rivard savait depuis son plus jeune âge qu’elle n’était pas comme les autres. La native de St-Félicien n’aurait pas pensé qu’en 2014, elle commencerait à user de ses dons pour créer une différence dans la vie des gens. Elle raconte qu’elle a bien fait de suivre la force intérieure qui, à l’époque, l’a poussé à se lancer dans le vide.

« On a ri beaucoup de moi, surtout à l’adolescence, parce que je vivais plein de phénomènes. J’ai voulu ensuite fermer toute cette partie de moi pour être considérée comme normale. Je m’en suis rendu malade, parce que je suis allé à l’encontre de ce que j’étais. Je suis devenue entrepreneure et j’ai travaillé dans le milieu bancaire une vingtaine d’années, mais à chaque fois ça revenait. Un jour, j’ai senti un appel très fort à l’intérieur de moi, qui me disait qu’il fallait que je fasse ça maintenant à temps plein » a raconté Mme Rivard en entrevue avec Le Réveil.

Selon elle, elle était désormais destinée à livrer des messages aux gens, par rapport à ce qu’ils vivent, ont vécu ou vivront dans leur quotidien. Johanne Rivard mentionne qu’après avoir osé franchir le pas, elle n’a « jamais manqué de clientèle ».

« J’accompagne les gens dans ce qu’ils peuvent vivre, dans les questionnements qu’ils peuvent avoir au niveau de la spiritualité. Je suis capable d’entrer en contact avec des personnes décédées et de voir des vies antérieures. »

Mme Rivard rappelle qu’elle n’est en aucun cas médecin ou psychologue, et qu’elle ne prétend pas être l’un ou l’autre dans le cadre de son travail.

Techniques libératrices

À l’aide de ses dons, Johanne Rivard a pu développer diverses techniques qu’elle a expérimentées, et qui lui permettent aujourd’hui d’offrir une approche personnalisée à ses clients. La libération karmique, la voyance, l’harmonisation vibratoire à l’aide de musique ainsi que des séances de Pandorastar (lampe hypnagogique), constituent les procédés utilisés.

« Il y a des gens qui vont venir me voir parce qu’ils ont des questions sur leur chemin de vie, ou parce qu’ils ont des décisions à prendre. Il y en a qui viennent car ils veulent communiquer une dernière fois avec un proche décédé parce qu’ils ont de la difficulté à passer leur deuil. D’autres vont venir seulement par curiosité et parce qu’ils veulent vivre une expérience. »

Ateliers reliés aux femmes et pour les femmes

Ayant demeuré deux ans en Espagne pour se ressourcer, l’accompagnatrice en a également profité pour travailler sur les aspects qui forment la femme dans sa totalité. À son retour, elle a pu préparer des ateliers sur le sujet.

« Avant d’être la mère, l’amie, la fille, l’idée est d’aller retrouver l’essence de la femme dans tout ce qu’elle est. Autant dans son aspect physique, émotionnel, mental et spirituel, sans la dénaturer de son rôle. Avec les époques, la femme n’a souvent pas été acceptée dans son vrai pouvoir, donc j’essaie d’axer ma pratique là-dessus », a émis Johanne Rivard.

La demande est en forte croissance pour ses services, elle qui a déjà donné des ateliers et des conférences à Roberval, Jonquière, Lévis, Québec, Drummondville, en Beauce et bientôt à Dolbeau-Mistassini.