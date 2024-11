Un détour au Saguenay-Lac-Saint-Jean à la fin octobre

Le festival annuel basé à Montréal, Cabane à Sang, fera un détour au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour une troisième fois cette année pendant la fête de l’Halloween. D’Alma, jusqu’à Dolbeau-Mistassini en passant par Jonquière, nombreux sont les cinéphiles régionaux à apprécier son passage, en raison de la diversité et de l’originalité que proposent ses courts-métrages d’horreur.

« J’ai connu Frank Appache, le directeur général du festival, en 2019. Après lui avoir montré notre film réalisé dans la région, de là m’est venue l’idée de présenter les courts-métrages de la Cabane à Sang au Saguenay-Lac-Saint-Jean et il a dit oui. En 2022, on a fait un premier partenariat avec le Café-bar L’Envol à Jonquière, qui s’est avéré être un franc succès », a expliqué le directeur des opérations et du développement hors Montréal pour la Cabane à Sang, Guillaume Corneau.

La même formule s'est d’ailleurs reproduite les 27 et 28 octobre, cette fois en mode concours avec le volet KINO. Deux heures de diffusion de courts-métrages d'horreur, mélangeant le « Best Of » du Festival Cabane à Sang entremêlé de diffusion Spoo-KINO, ont été présentées au public. Des prix d’une valeur de 250 $ ont été remis aux deux meilleurs courts-métrages, avec la possibilité d’être diffusé au prochain Festival Cabane à Sang 2025.

La tournée régionale ne s’arrêtera toutefois pas là. Le Café du Clocher d’Alma et la Brasserie Port-Alfred de La Baie seront également les proies de cette incursion dans l’univers du trash, ce jeudi 31 octobre. À l’échelle provinciale, la cuvée 2024 sera présentée dans 12 régions différentes.

« On essaie de garder une certaine diversité avec ce qui est présenté. Mettons que les gens ont aimé ce qu’ils ont vu à Jonquière et qu’ils veulent aller à La Baie ensuite, ça leur donne la chance d’aller voir une autre projection en restant pratiquement dans le même secteur », a raconté le Jonquiérois. Le long-métrage de Jérôme Cloutier, « The Devil’s Music », le « Best Of de la Cabane » et « Bangers d’Archives Vol. 1 » attendent les amateurs de films de la région.

« On reçoit beaucoup de commentaires positifs. Étant dans le cinéma alternatif comme on l’est, on sort des standards du cinéma traditionnel et l’un des seuls festivals à donner une visibilité à des styles peu représentés dans ce créneau. »

Le nouveau Netflix

Les projets affluent pour la Cabane à Sang. C’est sous peu qu’une plateforme web, dans le genre de Netflix, verra le jour avec une grande variété de courts comme de long-métrage à visionner.

« Ça va être la première plateforme en ligne qui va représenter le cinéma alternatif. On pourra y retrouver de l’horreur, de l’action, de l’animation, de la science-fiction et de l’humour noir. Le lancement se fera le 20 novembre à Montréal et on regarde pour en faire un au Saguenay aussi. »