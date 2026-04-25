Frappé deux fois par Angine de poitrine

Je n’avais jamais utilisé le terme « angine de poitrine » aussi souvent dans ma vie. En fait, ce terme ne faisait pas vraiment partie de mon vocabulaire. Ceux qui me connaissent ne serait-ce qu’un petit peu savent que la musique est l’une de mes plus grandes passions.

En fait, j’aime la musique autant que le sport. J’ai toujours apprécié les artistes différents avec un style bien à eux. J’ai fait mon éducation musicale avec les Kiss, Depeche Mode, The Cure, New Order, et j’en passe, la liste est assez longue. Dernièrement, j’ai eu vent du phénomène musical qu’est devenu le duo saguenéen, Angine de Poitrine. Il y a cela quelques années, leur premier album m’avait alors laissé plutôt froid. Sans trouver ça mauvais, je n’avais juste pas accroché.

C’est une tout autre histoire avec leur nouvel opus intitulé Vol 2 que j’adore et que je ne cesse d’écouter en boucle. Visiblement, je ne suis pas le seul à aimer puisque le duo reçoit que des critiques positives des vrais experts en musique et la chanson « Fabienk » est devenu virale sur les plateformes musicales à travers la planète.

Si je n’avais pas aimé ça, ça changerait quoi ? Rien pantoute. Je me réjouirais de voir deux gars de chez nous récolter un succès mondial. Pourtant, ça semble difficile à saisir pour plusieurs. J’ai vu des commentaires frôlant la violence sur les médias sociaux jugeant leur look, leur musique, et même leur intelligence. Sans compter certains grands détectives du Web qui les associent aux Illuminati.

Dans le fond, l’histoire ne fait que se répéter. Dans les années 70, David Bowie se faisait critiquer pour son look androgyne et Kiss étaient des suppôts de Satan. Dix ans plus tard, c’était inacceptable de voir Boy Georges « déguisé en femme » et les maudits drogués étaient associés au Heavy Metal. Non, rien n’a changé et les gens différents choquent toujours. J’ai une question pour ceux qui jette leur fiel sur Angine de Poitrine ; avez-vous déjà été jeune ?

Au cours des derniers mois, j’ai été frappé par l’autre angine de poitrine. Cette fois, celle qui va droit au cœur, au sens médical. Alors que je quittais pour le travail, très tôt le matin, et qu’une autre « cristi » de tempête de neige avait laissé plusieurs centimètres sous mon véhicule. Impossible de reculer.

Après m’être empressé à saisir la pelle et à ramasser cette merde blanche lourde et très compactée en un temps record, je ressens alors un malaise. Assis dans mon véhicule, c’était comme si j’avais encaissé un bon coup de poing entre les 2 pectoraux. Je respirais somme toute bien, mais j’avais une légère douleur au bras gauche, rien d’atroce. Après quelques minutes, ç’était passé. Je repris donc le volant pour faire ma journée.

Quelques semaines plus tard, mon médecin est affirmatif, j’ai fait une crise d’angine. Mes antécédents familiaux et la haute pression que je fais depuis mes 16 ans laissent peu de doute. Depuis, je traîne ma bouteille de nitro partout ! J’ai subi des tests et tout laisse croire que c’est un événement isolé. Depuis, dès que je ressens quelque chose dans mon corps, c’est la panique, mais à part de ça, ça va bien ! Comme le dit une de mes collègues, j’aime tellement Angine de Poitrine que j’ai décidé de vivre l’expérience jusqu’au bout. Aussi bien en rire !