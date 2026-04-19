Un conducteur reçoit une amende de 1 500 $ pour avoir transporté des passagers dans la boîte de son camion

La dénonciation d’un citoyen a mené, hier soir, à l’interception d’un homme qui circulait sur les routes de Chicoutimi avec cinq passagers dans la boîte de son « pick-up ».

Le conducteur devra payer une amende de 1 500 $ et verra son permis de conduire suspendu pour une période de sept jours.

Par ailleurs, une sexagénaire a également été interceptée dans la nuit de samedi pour conduite avec les capacités affaiblies.

Le résultat de l’éthylomètre a révélé que son taux d’alcoolémie dépassait plus du double de la limite permise. Elle devra donc comparaître prochainement devant les tribunaux.