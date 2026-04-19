Des secteurs touchés par la crue printanière à Saguenay

La crue printanière et les précipitations des derniers jours ont provoqué des inondations à certains endroits à Saguenay.

Une portion de la chaussée du rang Saint-Joseph a été emportée par les eaux près de l’intersection avec le rang Saint-Martin. Présentement, seule la circulation locale est autorisée, et la section de route emportée est complètement fermée.

La Ville et le Service de sécurité incendie sont allés, au cours des dernières heures, à la rencontre de citoyens du rang Saint-Martin, dont les résidences seraient également aux prises avec des quantités importantes d’eau dans leur sous-sol.

La circulation se fait en alternance dans le secteur touché, situé approximativement au milieu du rang.