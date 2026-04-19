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Dimanche, 19 avril 2026

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Temps de lecture : 27s

Inondations

Des secteurs touchés par la crue printanière à Saguenay

Charles-Antoine Desmeules
Le 19 avril 2026 — Modifié à 12 h 11 min
Par Charles-Antoine Desmeules - Journaliste

La crue printanière et les précipitations des derniers jours ont provoqué des inondations à certains endroits à Saguenay.

Une portion de la chaussée du rang Saint-Joseph a été emportée par les eaux près de l’intersection avec le rang Saint-Martin. Présentement, seule la circulation locale est autorisée, et la section de route emportée est complètement fermée.

La Ville et le Service de sécurité incendie sont allés, au cours des dernières heures, à la rencontre de citoyens du rang Saint-Martin, dont les résidences seraient également aux prises avec des quantités importantes d’eau dans leur sous-sol.

La circulation se fait en alternance dans le secteur touché, situé approximativement au milieu du rang.

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