Un dialogue de sourds qui punit la région

Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Voilà, c’est la question de l’heure

: l’immigration et les travailleurs étrangers temporaires. Si vous êtes mêlés, je vous

rassure, vous êtes normaux. Même nos politiciens n’arrivent pas à s’entendre sur la

question. Reprenons tout ça du début.

Lors de l’élection de Justin Trudeau en 2015, il est arrivé avec l’idée de faire du Canada

un pays plus ouvert sur le monde. Le gouvernement s’est alors doté d’une politique

d’immigration pour accueillir davantage de réfugiés et faciliter l’entrée de travailleurs

étrangers qualifiés. Jusqu’ici, tout va bien ; l’idée était de répondre au manque de

main-d’œuvre et de projeter une image humanitaire du Canada.

Ça commence en 2016 avec Justin Trudeau qui, devant les caméras, accueille

lui-même à l’aéroport des réfugiés fuyant la guerre civile en Syrie. Rapidement, dès

2017, les problèmes commencent. Le fédéral est débordé par l’arrivée de demandeurs

d’asile au chemin Roxham, Ottawa augmente encore les cibles d’immigration à partir de

2021, Québec se plaint de ne plus avoir la capacité d’intégrer autant de monde, et nous

voilà de retour dans une bataille politique Québec-Ottawa.

Deux visions s’affrontent. Pour Ottawa, l’immigration est un moteur économique

national ; pour Québec, c’est un défi de francisation et d’adaptation à la réalité

québécoise.

Pour les entreprises de la région, c’est enfin la chance d’obtenir des travailleurs pour

combler le grave problème de main-d’œuvre que nous vivons en région. Et voilà que

des travailleurs étrangers temporaires apprécient la vie d’ici et décident de demander la

résidence permanente. Le Canada est tellement accueillant qu’avec les programmes du

Gouvernement du Canada, il suffit d’avoir un bon niveau de langue, une expérience

qualifiée, et le tour est joué.

Depuis 2020, environ 30 à 50 % des nouveaux résidents permanents étaient déjà au

Canada comme travailleurs étrangers ou étudiants.

François Legault a « cassé du sucre » sur le dos de Justin Trudeau et, finalement, pour

satisfaire Québec, le gouvernement fédéral a resserré les règles, au grand désespoir

des commerces et entreprises de la région.

Comme les relations avec Québec n’étaient pas au beau fixe, les deux gouvernements

ne se sont pas consultés et les nouvelles règles du fédéral ont davantage été pensées

pour la grande région de Montréal que pour la réalité des régions comme la nôtre. Car

oui, nous avons besoin de travailleurs dans nos usines, en construction, en agriculture

et dans les restaurants. Ils sont maintenant partout ; vous voyez des travailleurs

étrangers tous les jours.

Une délégation de la région est allée à Ottawa la semaine dernière, mais elle est

revenue sans engagements ni résultats. Pourquoi, pensez-vous ? Tant et aussi

longtemps que les partis politiques au Québec n’auront pas un consensus ou une

position claire sur la question, Ottawa ne bougera pas, parce que nous sommes déjà en

campagne électorale au Québec. Pourquoi Mark Carney ferait-il des changements qui

risquent d’être contestés par le prochain gouvernement du Québec ?

Malheureusement pour nos gens d’affaires, tout le dossier des travailleurs étrangers est

politique. Et la politique, c’est toujours compliqué. Pendant ce temps, ce sont les

régions qui en paient le prix