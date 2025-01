La pire des menaces : l’indifférence

Au début, tout le monde prenait les déclarations de Trump pour de simples boutades. Plus il avance vers son officielle prise de pouvoir dès lundi prochain, plus on le sent vindicatif et ambitieux.

Sa véritable personnalité de mégalomane provocateur se confirme. Ses visées expansionnistes sont dorénavant prises au sérieux. Le Danemark, Panama, le Mexique : on ne le trouve plus drôle.

D’autant que son principal conseiller, l’homme le plus riche du monde, Elon Musk, en remet en demandant carrément la démission du premier ministre de la Grande-Bretagne, Keir Starmer, et la réhabilitation de l’activiste d’extrême droite, Tommy Robinson , antimusulmans et anti-immigrants. Sans compter qu’il appuie le parti allemand d’extrême droite, l’AFD qui nie les atrocités de la Seconde Guerre mondiale.

TROUBLANTE ANALOGIE

Devant la montée de cette vague expansionniste, les Européens s’inquiètent et prennent de plus en plus au sérieux l’attitude provocatrice du futur président. Plus que nous, cette mégalomanie leur rappelle la montée sournoise du nazisme qui a fait, chez eux, des millions de victimes innocentes.

Ici, on n’ose soutenir cette comparaison parce que la guerre ne serait, selon les sources officielles, qu’économique. Mais comme le soutient l’éminente journaliste Chantal Hébert, l’imposition d’un tarif de 25% sur les produits canadiens importés par les États-Unis serait dramatique pour l’économie canadienne tout autant que pour les États-Unis et le danger inflationniste guette les deux pays.

MUSK APPUIE POILIEVRE

Le nouveau président possède une arme redoutable pour nourrir ses ambitions. Il dispose des ressources techniques et pécuniaires de son nouvel associé Elon Musk, président d’une commission pour l’efficacité gouvernementale aux États-Unis.

Mais, il s’occupe pour l’instant à soutenir les théories expansionnistes de son président. Il intervient dans les élections en Allemagne, en Grande-Bretagne et depuis peu au Canada.

L’influenceur appuie officiellement le chef conservateur canadien, Pierre Poilievre qu’il désigne sur sa plateforme X comme très impressionnant, alors qu’à l’inverse , il qualifie Justin Trudeau d’insupportable abruti. Est-ce que le lointain lien de l’homme le plus riche du monde avec le Canada y est pour quelque chose. Même s’il est né en Afrique du Sud, sa mère, Mage Musk, est originaire de la Saskatchewan. Il a fréquenté l’université Queen’s de Kingston durant deux ans avant de s’inscrire à l’université de Pennsylvanie.

AVENIR INCERTAIN

Alors comment peut-on rester indifférent à ce que nous réserve l’avenir sous Trump? Certes, les déclarations intempestives du nouveau président américain créent un mouvement de solidarité entre les politiciens canadiens, comme le souligne l’ex-premier ministre Jean Chrétien, dans une lettre ouverte au Devoir, récemment. Nos politiciens doivent entamer des discussions avec leurs homologues américains, mais leurs arguments paraissent futiles devant l’impressionnante force de frappe de nos voisins du Sud. C’est David contre Goliath, mais un David qui n’a pas que pour fronde sa volonté de demeurer souverain.