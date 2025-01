In mémoriam

Je me demande pourquoi on attend que des personnes nous quittent pour dire d’eux qu’ils étaient si bons et si gentils. Depuis que je suis tout jeune, j’entends dire de nos disparus qu’ils étaient les meilleurs et les plus talentueux. Alors pourquoi ne le fait-on pas pendant qu’ils sont présents? On oublie trop souvent de complimenter nos proches… Rien que de changer ce qu’on exprime à leur propos pourrait améliorer et transformer notre monde actuel.

Je me sens choyé d’avoir un travail dans le secteur des Communications pour pouvoir encenser et vanter les performances de nos sportifs. Je ne suis pas le seul dans les médias, car d’autres chroniqueurs, journalistes et animateurs le font dans leur journal, à la radio ainsi qu’à la télé.

Heureusement, il y a beaucoup de positif dans le sport. Nous pouvons le transformer en encouragement, soutien et même en éloges. Il y a trop de critiques négatives qui ne font que décourager les participants alors que ça ne coûte rien un compliment ou des félicitations.

SPORTS D’HIVER

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean est l’un des plus grands et plus beaux terrains de jeux pour pratiquer les sports d’hiver. Des milliers de motoneigistes empruntent les nombreux sentiers à chaque hiver pour satisfaire leur passion. Avec nos centres de ski alpin et de ski de fond, nos adeptes s’amusent pendant les mois plus froids.

Depuis quelques années, on ajoute la pratique du fatbike dans nos sentiers enneigés. Dans le secteur de Chicoutimi, les athlètes plus audacieux peuvent profiter des parois glacées et des falaises pour l’escalade. Il est possible de patiner seul, en famille ou avec des amis sur les nombreuses patinoires et anneaux de glace de la Ville avec, entre autres, la populaire patinoire du Canadien au Patro de Jonquière, avec sa glace artificielle, où on peut également jouer au hockey.

Beaucoup de gens optent aussi pour la raquette, la course ou simplement la marche. Certains parcs ont des aménagements pour la traîne sauvage. Et pourquoi pas, une balade en traîneau à chiens en bordure du Saguenay ou en forêt dans le secteur de Sacré-Cœur. La région est truffée de lieux pour se dépenser et s’activer.

« Prenez soin de votre corps afin que votre cœur ait envie d’y rester! »