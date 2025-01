Qui ferait le meilleur maire?

STÉPHANE BÉDARD

Bien que ce soit avec moins d’insistance cette année, le nom de Stéphane Bédard revient souvent dans les suggestions populaires. Stéphane est sans doute le plus connu de tous les candidats non officiellement affichés sur la liste des personnalités politiques que les gens aimeraient voir occuper le prestigieux poste de maire de la ville de Saguenay. On l’a déjà sollicité, mais son retour dans les bureaux de la firme d’avocats Gauthier-Bédard lui a rappelé comment la vie turbulente de politicien (il a été ministre péquiste à Québec) pouvait être trépidante, mais contraignante et épuisante.

Avec l’expérience acquise au service de la population, il savoure aujourd’hui comme avocat senior et conseiller d’un cabinet reconnu, le retour à la paisible vie familiale. Est-ce à dire qu’Il aurait trouvé là, le vaccin contre le virus politique?

JACQUES FORTIN

À titre de président de l’arrondissement de Chicoutimi sous l’administration du maire Jean Tremblay, Jacques Fortin menait ses dossiers de façon rigoureuse. On ne lui connaissait pas d’adversaire politique. Plusieurs de ses partisans de l’époque le regrettent. Il travaillait pour son quartier et ne ménageait pas ses démarches pour répondre aux demandes de ses électeurs.

On le voyait souvent dans le bureau du maire débattre de ses dossiers et on l’invitait devant les membres du comité exécutif pour les convaincre d’appuyer ses démarches.

Il aura fallu qu’on l’accuse d’un conflit d’intérêts dans l’acquisition d’un terrain pour que sa carrière politique comme conseiller municipal prenne fin. Il a appris qu’en politique, tous les coups sont permis. On peut croire que l’épreuve fut suffisamment difficile pour qu’il soit très réticent à reprendre le porte-à-porte.

GÉRALD SAVARD

Le maire de Bégin et préfet de la MRC du Fjord, Gérald Savard, lui aussi est un personnage très sollicité. Maire d’une municipalité de 800 habitants, sans doute l’élu avec le plus d’ancienneté de toute la région, Gérald Savard connaît les dossiers de toutes les municipalités de la MRC du Fjord sur le bout de ses doigts. Il est aussi connu de nombreux élus des gouvernements supérieurs depuis les années 80.

Il a souvent été pressenti pour occuper le poste à la mairie de Saguenay, ou député à Québec ou Ottawa. Il n’a jamais accepté à la mairie parce qu’il aura fallu qu’il acquière une propriété à Saguenay. Il ne pouvait se résoudre à laisser son Bégin natal et tous ses résidents pour s’installer ailleurs.

Son leadership tranquille lui procure un charisme que beaucoup de politiciens lui envient tout en arborant une modestie suffisante pour ne pas en abuser.