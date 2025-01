Observations de voyage

Au moment où j’écris ces lignes, je suis en voyage à Cincinnati. Je vous entends déjà penser bien fort, mais qu’est-ce que quelqu’un peut bien aller faire dans cette ville « ordinaire » ? C’est une longue histoire que je vous résume simplement en vous disant que c’est mon amour du football américain, en particulier celui des Bengals, qui me conduit ici annuellement. Bien que ne soit pas New-York ou Boston, il y a un certain charme ici, mais là n’est pas le point de ma chronique. J’ai décidé de partager avec vous quelques observations du pays de Donald Trump.

Si vous croyez que nous sommes courtois dans la région, vous allez assurément prendre un 2 minutes ici. Je ne me suis jamais fait retenir la porte aussi souvent de ma vie. Que ce soit un homme ou une femme, jeune ou vieux, si vous pénétrez dans un commerce, un café ou un dépanneur, les gens devant vous vont vous tenir la porte, et ce, même si vous êtes à 20 pieds de la porte ! Et si vous êtes en sens inverse, la plupart des gens vont la tenir et vous laisser passer devant. Avouez que vous ne voyez pas ça souvent dans la région. Pour ma part, j’ai toujours tenu la porte aux autres bien que certains me traitent de gars de la vieille époque. Le respect du piéton est toujours aussi déroutant. Ce matin, un automobiliste m’a fait signe de passer malgré mon feu qui était au rouge. Bien humblement, je milite pour le retour à la mode de la courtoise.

J’entends souvent dire qu’on conduit mal dans notre région. Je vous confirme que dans les grands centres, en termes de mauvais conducteurs, ils sont champions. J’arrive de Nashville et ce n’est guère mieux à Cincinnati. Ici, se faire couper sans clignotant est monnaie courante. Si je vous dis qu’une voiture avec le pare-brise à moitié fracassé et qu’au volant, le chauffeur portait des gros écouteurs par-dessus son capuchon m’a dépassé à haute vitesse, vous me croyez ? Les gens sont allégrement sur leur cellulaire au volant et un lot de voitures bien bosselées me rappelle les beaux jours de l’enfer de St-Félicien, c’est la routine.

Avant de vous laisser, permettez-moi de vous souhaiter une joyeuse période des fêtes et surtout une belle et bonne année 2025. Évidement de la santé et prospérité, mais aussi de la douceur, de l’écoute et du civisme.

Nous sommes du bon monde au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il ne faut pas l’oublier !