Bilan de mi-saison

Nous voilà presque rendus à la fin de l’année 2024, ce qui signifie que nous sommes presque à la mi-saison au niveau du hockey. Jetons donc un coup d’œil sur nos deux formations majeures dans la région, soit les Saguenéens de Chicoutimi et les Marquis de Jonquière.

LES SAGS

On savait dès le début de cette campagne que la saison 2024-25 des Saguenéens allait être plus qu’intéressante. Le vieillissement du noyau en place allait continuer de progresser et avec l’ajout de vétérans comme Kassim Gaudet et Félix Gagnon.

Toutefois, la grosse question que plusieurs partisans se posaient et se posent encore : est-ce que c’est cette année ou l’an prochain? Si on se fie à la logique, la campagne 2025-26 devrait être la saison où Chicoutimi figurerait parmi les meilleures du circuit. Sauf que c’est déjà le cas cette année.

Avec 42 points en 31 parties, Chicoutimi figure au quatrième rang du classement général, derrière Moncton, Rimouski (qui sera l’hôte de la Coupe Memorial 2025) et Drummondville. Les Bleus ont eu du succès depuis le début de la saison contre ces équipes, mais la période des Fêtes va séparer les hommes des enfants avec les transactions.

C’est là que la direction des Saguenéens doit réfléchir à savoir s’ils peuvent continuer de compétitionner avec les trois clubs au-dessus d’eux, ou s’ils se préparent pour l’an prochain. Déjà, l’Océanic est en mode attaque avec l’acquisition du meilleur marqueur du circuit en provenir de Blainville.

Yanick Jean va certainement bouger afin d’améliorer sa formation mais pour du long terme. Il ne faut pas s’attendre à ce que des joueurs de 19 ans s’amènent avec l’équipe, mais plutôt des jeunes de 17 ou 18 ans qui viendront prendre de l’expérience afin d’être encore plus compétitifs la saison prochaine.

LES MARQUIS

La situation est très différente chez les Marquis de Jonquière. Après un début de campagne plus qu’intéressant, la formation de la ligue nord-américaine traverse actuellement un creux de vague qu’elle n’avait pas vécu depuis plusieurs années.

Les Marquis viennent de subir au cours des deux dernières fins de semaine quatre défaites, ce qui les ont fait dégringoler au septième et avant-dernier rang du classement général.

On dit toujours que la beauté de ce circuit est que le classement change de semaine en semaine et que toute équipe peut rebondir avec une bonne séquence. Chez les Marquis, cette bonne séquence devra arriver vite puisque l’écart avec le haut du classement commence déjà à s’agrandir, car ils accusent trois points de retard sur Rivière-du-Loup, Laval et Thetford Mines qui sont devant eux.