Pionnière soccer

Honorée à Drummondville au Gala de la Mi-Temps de Soccer Québec en novembre 2024, Lynda Martel est reconnue pour avoir donné plusieurs années de sa vie au soccer régional (Photo : Christine Levasseur, présidente de l’Association régionale de soccer et la lauréate Lynda Martel).

Sa carrière a débuté à l’âge de 14 ans à St-Bruno. Par la suite, elle s’est impliquée durant 30 ans dans les différents clubs du Saguenay, dont 15 au sein de l’Association régionale. C’est avec Denis Larouche, Serge Harvey et Rémi Bouchard, au cours des années 90, que cette passionnée du ballon rond s’est fait connaître.

C’est elle qui a lancé les premières équipes féminines pour les 7-8 ans et a offert aussi des programmes pour les jeunes filles de 4 à 6 ans. Lynda Martel a également travaillé à instaurer la coupe pour les quatre régions éloignées : la Côte-Nord, l’Abitibi, l’Est du Québec et le Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Celle qui aurait aimé pouvoir compter dans le temps sur un stade intérieur comme aujourd’hui, a toujours entraîné les équipes qui participent aux Jeux du Québec et aux Sélections régionales.

Elle est aussi la mère de l’excellent joueur des Marquis de Jonquière, Christian Ouellet (Voir texte suivant).

NO 24 CÉLÈBRE

Reconnu comme un très bon joueur de hockey, le tout jeune Christian Ouellet dominait aussi sur les terrains de soccer, mais c’est au hockey qu’il s’est illustré, ayant connu une carrière prolifique partout sur la planète. Eh oui, partout dans le monde, même en Australie, en France et en Allemagne, avant de joindre les Marquis avec qui il évolue depuis 7 ans.

Auparavant, Ouellet a disputé quatre saisons dans le Junior Majeur : 3 ans à Gatineau et une saison comme joueur de 20 ans avec les Saguenéens, où Jean-Gabriel Pageau, maintenant avec les Islanders de la Ligue nationale, était passé de Gatineau aux Saguenéens en 2011-2012.

Ouellet et ses coéquipiers des Sags étaient allés pratiquer à l’aréna de St-Bruno où on avait soulevé son No 24 au plafond de l’aréna. D’ailleurs son chandail est toujours dans le hall d’entrée avec plein de photos de lui et de Jean-Simon Allard des Marquis, originaire de St-Bruno (Photo : Réjean Bouchard, maire de St-Bruno, sa mère, Lynda Martel et Christian Ouellet).

« La douleur est temporaire, l’abandon est définitif! »