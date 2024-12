Les avis juridiques sèment la confusion

Le mensonge par omission est l’acte délibéré consistant à omettre des détails importants de manière à ce que la vérité soit faussée ou présentée de manière erronée.

On connaît tous le vieil adage : la meilleure défense, c’est l’attaque. Certains membres du conseil de ville de Saguenay et des employés du cabinet de la mairesse tentent d’appliquer cette stratégie à l’encontre des membres de la presse. Mais cette méthode contribue davantage à semer la confusion qu’à les excuser de cacher des informations aux citoyens. Pendant que les fonctionnaires de la ville fouillent un peu partout pour trouver un moyen de redresser les finances de la ville, les conseillers, ceux qui siègent au comité exécutif notamment, mettent tous leurs efforts à justifier les dépenses pour payer les frais juridiques de la mairesse, accusée de trois infractions à la loi électorale.

AVIS INEXISTANT

Au début d’octobre dernier, le président du comité des finances de la ville, Michel Potvin, a annoncé que la municipalité paiera les dépenses des frais juridiques de la mairesse, Julie Dufour. La décision a été prise unanimement par les membres du comité exécutif de la ville. Plus tard on apprend que la décision aurait été prise après avoir reçu un avis des services juridiques. Le bureau de la ministre des Affaires municipales et députée de Chicoutimi à L’Assemblée nationale, Andrée Laforest, n’est pas d’accord. On réagit en rappelant que la loi est claire à ce sujet. Les frais juridiques de la mairesse ne peuvent être défrayés par la ville, parce que les faits qui lui sont reprochés se sont produits alors qu’elle n’était pas encore élue. Quelques semaines plus tard, Michel Potvin revient à la charge en déclarant que la ville va demander un second avis juridique. Un second, c’est donc qu’il y en aurait eu un premier… Mais ça, on découvre que ce n’était pas le cas. Le Quotidien, en invoquant la loi d’accès à l’information, apprend que le premier avis sur lequel se seraient fiés les membres de l’exécutif n’a jamais existé.

OMISSION VOLONTAIRE ?

Mais alors, s’il n’y a pas eu d’avis, sur quoi se fonde le porte-parole du comité exécutif, Michel Potvin? Il s’agirait selon lui d’une confusion. L’avis serait plutôt venu du directeur général qui, lui, aurait consulté le service juridique de la ville.

Mauvaise interprétation de la part du conseiller Potvin ou omission volontaire ? Quoiqu’il en soit, ce revirement de situation a semé des doutes dans la population. Les conseillers municipaux non associés à cette décision du comité exécutif demandent des comptes. Notamment après que la ville ait reçu le second avis qui, incidemment, recommandait que la ville paie les frais juridiques de la mairesse. Dix des conseillers exclus du comité exécutif demandent de connaître le contenu de ce deuxième avis juridique demandé par la ville. Cette demande est refusée pour des motifs nébuleux. Entre-temps, un des conseillers récalcitrants, Serge Gaudreault, paie de sa poche pour obtenir un avis juridique. Celui-là confirme que l’interprétation de la ministre à l’effet que la ville ne peut défrayer les frais juridiques de la mairesse s’avère le bon.

RÉACTION DE PANIQUE

Il semble que cette situation embarrassante, qui s’apparente à un mensonge par omission sème la panique. Elle incite les personnes concernées par cet imbroglio dérangeant à chercher un revirement de situation. On se tourne vers les journalistes, dont le travail consiste à présenter les faits aux citoyens. Ce sont ces payeurs de taxes qui peuvent juger des prises de position des conseillers. Le travail des journalistes consiste à leur fournir les informations pertinentes. Entre autres, les informations que semblent vouloir cacher les administrateurs publics.