Hausse de la facture de taxes à prévoir

Plusieurs contribuables ont sursauté quand la ville de Saguenay a dévoilé son nouveau rôle d’évaluation foncière, le 1er juillet dernier. On nous annonçait une augmentation moyenne de 37,4% de la valeur des propriétés pour le secteur résidentiel.

Il s’agit d’une moyenne. C’est donc dire que certaines propriétés augmentaient de 50% leurs valeurs et d’autres de 10%. On a vu des maisons évaluées, avant le 1er juillet, à 200 000$ qui sont inscrites au rôle à 300 000$ et plus. Pour les résidences de 500 000$, une augmentation de 50% augmente leur valeur de 250 000$.

Les lieux où sont situés les résidences affectent le calcul du pourcentage de l’augmentation, mais tous les contribuables sont affectés.

DES HEUREUX QUI PAIENT

Une grosse part de l’augmentation des valeurs résidentielles est due à la crise du logement de la fin de la période de trois ans du dernier rôle d’évaluation qui suivait la pandémie. Les vendeurs se faisant plus rares que les acheteurs, on assistait à une surenchère des maisons comme on n’en avait jamais connue jusqu’alors.

Beaucoup de propriétaires se sont réjouis le 1er juillet de voir leurs actifs augmenter de valeur pour les trois prochaines années. Mais, à la toute vieille de la présentation du budget, ils doivent aussi prévoir que leur compte de taxes va grimper et ce, même si nos administrateurs municipaux parvenaient à garder l’augmentation du compte de taxes au même niveau que le taux d’inflation, qui se situe aujourd’hui à 2%.

EXERCICE DIFFICILE

En 2024, votre facture de taxes a augmenté de 5,78% et les millions supplémentaires rapportés à la ville n’ont pas suffi à combler le déficit récurrent de fonctionnement. La taxe foncière d’un immeuble se calcule avec le taux l’évaluation en vigueur selon le type d’immeuble. Pour le résidentiel, à Saguenay, le taux d’évaluation se situe à près de 1,27$ par 100$ d’évaluation, ce qui dépasse largement le taux moyen des villes du Québec.

On peut s’imaginer la complexité du travail du service des finances de la ville pour réduire au minimum les impacts pour les propriétaires, autant du domaine résidentiel qu’agricole, commerciale ou industriel, les deux dernières catégories étant aussi surévaluées par rapport au reste de la province.

PLUS QUE L’AN DERNIER

De façon générale, il faut s’attendre à payer encore davantage de taxes municipales à Saguenay cette année. Même si la ville compte sur une réserve et sur un montant de 11,3 millions de Québec qui provient de la taxe de vente.

Le propriétaire d’une maison, évaluée à 215 000 en 2023, payait 177$ de plus que l’année précédente (2022) pour son compte de taxe. Si cette maison a subi une augmentation de 37,4% de sa valeur, elle sera taxée sur cette nouvelle valeur de 295 410. $ aux taux de taxes qu’on chargera pour 2025.

On peut réduire les impacts en réduisant le taux de taxes à la hauteur du taux de l’inflation, mais la loi oblige les municipalités du Québec à présenter un budget équilibré sans déficit.

Par ailleurs, augmenter la dette, qui augmente à un rythme inégalé dépassant déjà les 700 millions, représente un risque de décote. Le service de la dette grève le budget de 18% de ses avoirs et la dette à Saguenay augmente plus rapidement que dans les autres villes du Québec.

Alors que reste-t-il comme solution? On ira chercher l’argent dans les poches des contribuables. C’est le cadeau qui nous attend juste avant Noël.