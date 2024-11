Pickleball : Toujours en hausse

Que ce soit pour les jeunes de 9 à 17 ans qui pratiquent le pickleball tous les samedis chez IntenCité ou pour les personnes plus âgées, cette discipline réussit à intéresser de plus en plus d’adeptes, comme le démontrent ces quatre joueurs de plus de 80 ans. Il s’agit de Messieurs John Mills, Benoit Tremblay, Jean Girard et Jean-Paul St-Onge (Photo). Ici à Saguenay, on compte plus de 2 500 joueurs et presqu’autant au Lac St-Jean, principalement à Alma.

Depuis deux ans, Pickleball Canada affirme que ses membres ont augmenté de 226% et, à la même période, Pickleball Québec a enregistré une croissance de 200% et compte maintenant plus de 17 000 membres.

Chez nous actuellement, nous avons cinq terrains extérieurs, soit au Parc de la Rivière-du-Moulin à Chicoutimi, plus deux nouveaux depuis le mois septembre près du Chemin de la Réserve, sur la rue du Stade.

Les joueurs et joueuses pourront également pratiquer leur sport préféré à Kénogami sur trois terrains et un à Jonquière également.

Quelques terrains extérieurs pourraient s’ajouter à La Baie et à Jonquière au cours des deux prochaines années.

Quatre terrains sont disponibles à la Florida à Saint-Ambroise et d’autres à Saint-Fulgence et à Saint-Honoré.

CROISIÈRES HIVERNALES

Même au cœur de l’hiver, le quai d’escale pour navires de croisière de Bagotville recevra des visiteurs aventuriers au mois de janvier et février 2025, alors que le navire d’exploitation polaire Le Commandant Charcot accostera pour une première en Amérique du Nord à Saguenay.

Le navire de luxe, avec 123 cabines et suites, pourra accueillir 245 passagers et leur offrir des activités au Village de pêche blanche, des randonnées en raquette avec Contact Nature et en ski de fond au Centre plein air Bec-Scie. Des ballades en traîneau à chiens seront offertes par Saguenay Aventures, ainsi que des visites et activités au Mont Édouard et à la Vallée des Fantômes au Parc des Monts-Valin, sans oublier Imago Village à Saint-David-de-Falardeau.

Ce navire d’exploration polaire de neuf ponts, d’une longueur de 150 m et d’une largeur de 28 m, fera le trajet des Iles Saint-Pierre-et-Miquelon vers Gaspé, Sept-Iles et Saguenay. Cette nouvelle activité devient une belle visibilité pour les sports de glace et d’hiver dans notre région.

« Seul on va plus vite, en équipe on va plus loin! »