La recette gagnante

Pour une deuxième saison consécutive, les Gaillards du Cégep de Jonquière ont soulevé le Bol d’Or en finale du football collégial division 3, dimanche dernier, face aux Griffons du Cégep de l’Outaouais. En plus d’un second titre de suite, il s’agissait également d’une huitième présence d’affilée en grande finale. Comment expliquer une telle domination?

Il faut dire que le Cégep de Jonquière a une belle renommée dans le sport collégial. À une certaine époque, les Hirondelles au volleyball féminin ont fait la pluie et le beau temps à l’échelle provinciale. Avec en tête le regretté Michel Gagnon comme entraîneur, cette formation avait remporté pas moins de 23 titres provinciaux en huit ans!

Pour avoir fréquenté l’institution il y a déjà quelques années, on pouvait ressentir à l’intérieur de ces murs la fierté de fréquenter ce collège et l’appartenance que le sport apportait comme complément.

Pour avoir côtoyé quelques anciens joueurs des Gaillards au football, ceux-ci n’avaient aucune honte à arborer les couleurs de leur équipe, comme les autres élèves qui sans nécessairement y participer, étaient fiers de les encourager.

Depuis la saison 2010, les Gaillards évoluent dans la Division 3 du football collégial québécois. Après deux saisons difficiles en Division 2, l’institution a décidé de revenir en troisième division et d’instaurer une mentalité de gagnant. Après quelques saisons en dent de scie, Jonquière devient l’équipe à battre dès la campagne 2016. Après une saison parfaite de huit victoires, ils remportent les grands honneurs contre le Collège Champlain-Saint-Lambert, eux aussi invaincus.

Et depuis cette saison, la formation jonquiéroise figure toujours parmi les finalistes de cette division. Dimanche dernier, à leur huitième finale de suite, les Gaillards ont mis la main sur un quatrième titre!

J’ai déjà posé la question à l’entraîneur Philippe Leduc à savoir si un retour en division 2 serait bénéfique pour l’équipe. Il a répondu que ce n’est aucunement dans les plans actuels de l’organisation. Il faut comprendre que les collèges qui évoluent dans les divisions supérieures proviennent très souvent de plus grands marchés. Il est donc difficile pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, avec un bassin de joueurs limités, de parvenir à développer des meilleurs joueurs.

Même si le Cégep de Jonquière est reconnu pour ses techniques spécialisées, comme les Arts et Technologies des Médias (ATM), il faut redoubler d’efforts pour séduire un étudiant des grands centres à venir s’exiler en région éloignée même si sa technique est disponible plus près de chez lui.

Tout juste avant la pandémie, la région a perdu la formation des Jeannois d’Alma, qui avait son équipe de football depuis les années 70. Il s’agissait d’une perte importante puisqu’elle démontrait que le football était en perte de vitesse dans la région.

Depuis quelques années, les Gaillards, afin de présenter la meilleure équipe possible, recrutent chez nos voisins d’Europe. On retrouve maintenant quelques joueurs français qui pratiquent ce sport disons plus américain.

Pour Philippe Leduc, il n’est pas question de parler de dynastie pour sa formation, mais plutôt d’un travail acharné à chaque année pour présenter une formation prête à gagner à chaque match. Au lendemain de ce dernier championnat, il est certain que l’organisation est déjà à l’œuvre pour préparer la prochaine saison.

Bravo aux Gaillards, champions 2006, 2007, 2016, 2018, 2023 et 2024!