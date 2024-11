« Monsieur Baseball » s’appelle Richard Desmeules. Hé oui! Le « Richard Desmeules » du stade de baseball! Il a reçu cet hommage au milieu des années 50 par la Cité de Jonquière, conjointement avec le poste CKRS Radio!

Sans être riche mais passionné de baseball, c’est lui qui a fait construire tout seul un stade tout en bois, inspiré des stades de baseball américains, en négociant avec les autorités municipales de l’époque pour acquérir le terrain convoité.

Lui-même n’a jamais joué au baseball, il s’est plutôt illustré au hockey, au poste de gardien de but et comme entraîneur également.

« Monsieur Baseball », avec une 6e année en poche, s’est révélé rapidement comme entrepreneur dans une entreprise d’emballage de papier ciré et de levure, et il avait des clients partout en province. Parfaitement bilingue, vif, brillant, travaillant et déterminé, il s’est imposé comme un homme d’affaires avisé, intègre et fiable.

Homme d’exception, c’était un visionnaire et pour lui, une défaite était un pas en avant vers une plus grande victoire.

Dans les faits saillants historiques du stade de baseball qu’il a érigé en mai 1955, la Ville de Jonquière louait alors le terrain de l’emplacement actuel pour 1 000$ par mois pendant 10 ans. Quatre jours plus tard, la Ville lui émet l’autorisation pour commencer la construction du stade.

Le 22 juin de la même année, érection de la clôture, construction des gradins en bois et aménagement du terrain avec du remplissage à la pelle, parfois en travaillant jusqu’à minuit, et même plus tard… Après une semaine, il complétait la pose du gazon du champ extérieur, en plus du losange et des contours des buts.

Le 6 août 1955, ce fut l’inauguration officielle (Playball !). Au printemps suivant, soit en avril 1956, on procède à l’installation du système d’éclairage au coût de 4 000 $. La première partie de baseball sera ainsi disputée le 9 juin 1956. En 1964, la Ville de Jonquière investira pour des rénovations. Et on connaît la suite.

M. Desmeules serait bien fier de voir des investissements de plus de 7 M$ en 2024 pour que son stade soit au niveau des plus beaux au Québec.

« Monsieur Baseball » décéda en 1970.

J’aurais aimé le connaître et parler avec lui pendant des heures et des heures à la radio. Il a tout mon respect.



« Une défaite est un pas en avant vers une plus grande victoire ! » Richard Desmeules.