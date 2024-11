Une belle histoire

J’ai lu avec grande attention le livre de Russel-Aurore Bouchard sur les intrigues du sport, événements et anecdotes de la région. Les dernières pages de ce bel ouvrage ont retenu mon attention en raison du volet sportif de l’auteure. Il est question de boxe, de course automobile ainsi que d’hommes forts.

C’est ce dernier chapitre qui m’a inspiré à vous faire découvrir ce qui suit : oui, il y a eu Victor DeLamarre d’Hébertville (1888 à 1955), surnommé le « Superman du Québec ». Il y a eu Louis Cyr (1863-1912) et, le 8 octobre 1961, le Chicoutimien Benoit, dit Ben, Côté (photos) devenait l’homme le plus fort au monde, alors que le réputé promoteur Dan Walker avait organisé un affrontement, au Centre Georges Vézina, avec Doug Hepburn de Vancouver, qui était représenté par nul autre que Ben Weider. Chaque athlète devait accomplir quatre levers de poids et le cumulatif des points obtenus déciderait de la victoire.

Les admirateurs et observateurs étaient majoritairement d’avis que leur concitoyen n’avait aucune chance de l’emporter devant le champion en titre. L’haltérophile Réal Bolduc, qui avait accompagné Ben Côté tout au long de son entraînement, se souvient très bien de l’étonnement de Doug Hepburn lors de la compétition qui s’était exclamé : « Ce n’est pas un homme, c’est un cheval! ».

À sa première épreuve, le Chicoutimien l’a emporté en soulevant de terre un poids de 752 ½ lb, soit 200 lb de plus que son adversaire. Sa seconde épreuve, flexion des jambes, Côté surprit encore l’auditoire en soulevant 644 lb contre 600. À la troisième épreuve, Hepburn domina notre vedette locale avec 415 lb contre 270 au Développer. Au Pousser sur un chevalet et au Lever-Pousser, l’athlète de Vancouver domina avec 400 lb contre 359. Au total des quatre disciplines, Ben Côté devenait champion grâce à un total accumulé de 2 025 lb contre 1 960. Ce jour-là, Ben Côté devenait l’homme le plus fort au monde!

Par la suite, il poursuivit son entraînement, réussissant même à dépasser son record personnel le 19 février 1962, en soulevant de terre un poids de 780 lb devant 12 000 spectateurs réunis au Colisée de Québec.

Malheureusement pour lui, au printemps de la même année, il se déchira un tendon au bras lors d’une démonstration de force avec comme poids une automobile, ce qui mit fin à sa carrière.

Ben Côté mesurait 6 pi et pesait 287 lb. Il décéda sans faire de bruit à Chicoutimi, en mars 1986, à l’âge de 65 ans.

« Je m’entraîne tôt le matin, pendant que les excuses dorment encore ! »