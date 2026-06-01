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Feux de forêt

Québec interdit les feux à ciel ouvert dans une partie de la région

Le 01 juin 2026 — Modifié à 15 h 59 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le ministère de la Sécurité intérieure du Québec a décrété, dès aujourd’hui, une interdiction d’allumer des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité de celle-ci dans plusieurs régions de la province.

Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, la mesure vise plus précisément une portion de la MRC Maria-Chapdelaine ainsi que du Fjord du Saguenay, au nord de la latitude 50° N. Cette interdiction s’inscrit dans une volonté de réduire au maximum les risques d’embrasement dans ces zones.

En vertu de cette ordonnance, il est strictement interdit d’allumer ou d’entretenir un feu à ciel ouvert. Il est également défendu de se trouver sur les lieux où un tel feu est déjà allumé. Le gouvernement rappelle que toute infraction à cette réglementation peut entraîner des sanctions financières. Les contrevenants s’exposent à une amende, en plus des frais associés.

La situation des feux de forêt demeure relativement sous contrôle à l’échelle provinciale. À l’heure actuelle, deux incendies de forêt sont en activité au Québec, mais les opérations de lutte progressent de manière satisfaisante. Selon les informations disponibles, ces feux sont contenus ou maîtrisés.

Depuis le début de la saison, 177 incendies de forêt ont été recensés dans la province. Ce chiffre demeure inférieur à la moyenne des dix dernières années, qui s’élève à 206 incendies à la même date.

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