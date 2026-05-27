La région toujours généreuse: encore plus de 350 000 $ en biscuits sourires vendus

C’était jour de fête mercredi pour la Fondation Jean-Allard, œuvre bien connue pour la cause de l’autisme dans la région, pour laquelle on a dévoilé le montant amassé en ventes de biscuits sourires. En collaboration avec les 22 franchisés Tim Hortons du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c’est donc une somme de 352 787 $ qui a pu être recueillie.

Rappelons que les populaires biscuits étaient offerts du 27 avril au 3 mai derniers. La directrice générale de la Fondation Jean-Allard pour la cause de l’autisme, Mme Émilie Fortin, salue à nouveau l’implication des franchisés Tim Hortons. « Les franchisés sont formidables. Un cadeau du ciel, ils sont incroyables pour nous parce qu'ils nous choisissent année après année. C'est un immense de beau résultat ».

« Honnêtement, on est vraiment contents parce que ça rend possible une grande partie du support que la Fondation témoigne aux familles. Et ce support, ce sont les camps d'été, les camps de la relâche, les besoins spécifiques. Il y a aussi le fait que souvent, les familles ne savent plus vers qui se tourner quand elles ne sont plus capables d'avoir du soutien de différentes organisations. Il y a aussi les pertes d’emplois, ou encore les parents prennent un congé d'emploi pour s'occuper de leurs enfants. Ces gens-là ont besoin de soutien, et du soutien ailleurs souvent coûte cher parce que quelquefois on va au privé ou vers des outils particuliers. Grâce aux biscuits sourires, on est capable de les soutenir. Et ça, c'est extraordinaire ».

Mme Fortin rappelle aux parents ou aux familles qui viennent de recevoir un diagnostic de Trouble du spectre de l’autisme (TSA) que la Fondation est là pour eux, et de ne pas hésiter à la contacter. On remet alors à ces gens une trousse d’accompagnement, un sac-à-dos, pour les aider à débuter leur cheminement dans le monde inconnu de l’autisme.

Nouveauté

« Ce sac à dos-là permet à l'enfant d'être accompagné de différents outils. Cette année en plus, notre nouveau c'est qu'on les a personnalisés selon le défi de l'enfant: habiletés sociales, gestion des émotions, langage, etc…On y a mis les outils de base, mais en plus on a parlé à l'intervenant, on a parlé aux parents, pour identifier les besoins et faire en sorte que le sac soit vraiment optimal pour l’enfant ».

Augmentation de cas

Mme Fortin constate aussi qu’année après année, le nombre de nouveaux diagnostics de TSA augmente. Mais que grâce aux franchisés Tim Hortons, l’accompagnement se veut instantané. « On remet en moyenne 85 trousses par année. Donc, faut se dire qu’il y a 80 à 85 nouveaux diagnostics par année. Ce chiffre augmente sans cesse, année après année. Puis c'est vraiment extraordinaire, malgré tout, de dire qu'on est là et qu’on est capable de soutenir ces familles année, après année malgré la hausse des diagnostics ».

Témoignage

Maman de Benjamin et d’Anna-Ève, deux enfants autistes, Alexandra Harvey témoigne pour sa part de l’importance du support de la Fondation et des trousses d’accompagnement. « La Fondation Jean-Allard, c'est beaucoup de soutien C'est du réseautage aussi. Tous les fonds qui sont amassés, ça nous permet aussi de faire socialiser les enfants au meilleur de leur capacités dans différentes activités. Je vous le confie: nous sommes assez démunis quand on reçoit un diagnostic pour la première fois. On ne sait pas ce que ça fait l'autisme, on ne connaît pas les besoins de l'enfant non plus. Donc, en ayant la trousse d’accompagnement, on a plusieurs objets divers qui permettent de canaliser les émotions des enfants. C'est bénéfique pour pas mal tout le monde »

Merci au 92,5 et aux médias

Émilie Fortin profite de l’occasion pour remercier les médias. Elle considère comme primordial que le 92,5 CKAJ et d’autres médias participent à la “Journée médias” dans la semaine de vente des biscuits sourires. « Une journée spéciale qui fait toute une différence pour nous », conclut-elle avec insistance, reconnaissante.