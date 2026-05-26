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Mardi, 26 mai 2026

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Hôpital de Chicoutimi

Un montant record amassé pour des équipements médicaux de pointe

Le 26 mai 2026 — Modifié à 09 h 45 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

L’événement-bénéfice Homards et Moules de la Fondation de ma vie a permis d’amasser un montant net record de 231 920 $. Pas moins de 580 convives ont répondu à l’appel.

La soirée, qui a bénéficié de l’appui de plus de 55 partenaires, visait à soutenir la mission de la Fondation pour l’autonomie régionale en soins de santé. Les fonds recueillis serviront à bonifier la construction d’une nouvelle salle d’hémodynamie à l’Hôpital de Chicoutimi, en outillant cette installation d’équipements médicaux de pointe.

Dédiée à la cardiologie interventionnelle, la salle sera utilisée pour le diagnostic et le traitement des maladies cardiaques. Elle offrira aux équipes médicales la capacité d’intervenir avec rapidité et précision, notamment lors de situations critiques comme les infarctus. Une telle infrastructure contribuera directement à améliorer les chances de survie et de rétablissement des patients.

« Grâce à la grande générosité de notre communauté, nous franchissons une étape déterminante pour l’amélioration des soins cardiaques offerts chez nous. On pourrait dire que chaque participant, partenaire ou bénévole aura contribué directement, à sa façon, à sauver des vies ce soir ! », a souligné Martin Gagnon, directeur général de la Fondation de ma vie.

Depuis plus de 45 ans, la Fondation de ma vie soutient le développement de l’Hôpital de Chicoutimi en appuyant des projets visant l’amélioration continue des soins aux patients, le développement de l’enseignement ainsi que le soutien à la recherche. Depuis sa création, près de 31 millions de dollars ont été versés à l’hôpital.

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