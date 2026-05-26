Les Gaillards accueilleront une formation de baseball dès 2027

Le Cégep de Jonquière compte désormais parmi ses disciplines sportives la seule équipe collégiale de baseball de la région. La nouvelle formation des Gaillards amorcera ses activités dès la rentrée d’automne 2027.

Le nouveau programme a été annoncé par le Cégep de Jonquière ce mardi 26 mai, en compagnie de membres des Voyageurs du Saguenay et des Pionniers du Saguenay–Lac-Saint-Jean, lors d’une conférence de presse.

Au sein de la division 2 du RSEQ, les futurs étudiants-athlètes des Gaillards auront la chance de poursuivre leurs études et la pratique de leur sport sans avoir à quitter leur région natale.

Pour la directrice adjointe des études et de la vie étudiante au Cégep de Jonquière, Sophie Huppé, le Saguenay–Lac-Saint-Jean connaît un engouement croissant pour le baseball depuis plusieurs années et une relève régionale est bien présente.

« On a les éléments nécessaires pour mettre sur pied une équipe collégiale. Le baseball mineur ici est en santé, on a une très grande relève de jeunes dans le sport, mais il n’y avait pas d’offre après le secondaire 5. C’est donc enfin possible et nous pourrons accueillir une trentaine de joueurs au sein de notre équipe dès la session prochaine. »

Le Cégep de Jonquière indique que ce premier programme régional structuré de baseball collégial est rendu possible grâce à un solide partenariat régional, fondé sur la collaboration, la complémentarité et la vision commune de l’ensemble des intervenants. Les partenariats tissés avec les Pionniers et les Voyageurs assureront un encadrement favorisant autant l’excellence sportive que la réussite scolaire, personnelle et collective.

La Ville de Saguenay rendra également possible l’accès au stade Richard-Desmeules et au stade de soccer pour la tenue des Rendez-vous sportifs.

« Par ces actions, nous démontrons concrètement notre engagement envers nos jeunes athlètes et soutenons le développement du programme de baseball collégial dans une logique de collaboration régionale. […] Grâce au stade Richard-Desmeules et à celui du secteur de Kénogami, qui est maintenant conforme, nous serions en mesure d’accueillir différentes équipes dans l’éventualité d’un championnat provincial, voire canadien, tenu ici à Jonquière », affirme le président de la commission des sports et du plein air de la Ville de Saguenay, Michel Thiffault.

L’équipe de baseball des Gaillards affrontera principalement les formations du Cégep de Limoilou, de la Beauce, de Rivière-du-Loup et de Drummondville, ainsi que d’autres équipes de la région de Montréal.