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Vendredi, 08 mai 2026

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Comité d’accueil particulier à Saguenay pour la PDG d’Hydro-Québec

Le 08 mai 2026 — Modifié à 12 h 58 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

La présidente-directrice générale d’Hydro-Québec, Claudine Bouchard, était attendue de pied ferme ce vendredi matin, devant l’hôtel le Montagnais, alors qu’elle devait y présenter une allocution dans le cadre d’une activité organisée par la Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord.

C’est qu’une importante délégation d’employés faisant partie du Syndicat des employé-e-s de métiers d’Hydro-Québec, section locale 1500, l’attendaient de pied ferme avec pancartes, trompettes et crécelles. La visite de Mme Bouchard dans la région s’effectue dans un contexte de tension, alors que les employés sont sans convention de travail depuis le 31 décembre 2023.

Les syndiqués dénoncent surtout le recours que la société d’État fait en ce qui a trait à la sous-traitance. TVA Nouvelles Saguenay-Lac-Saint-Jean mentionne que les sous-traitants sont utilisés pour effectuer le travail des électriciens, des mécaniciens et des monteurs. La tactique a une incidence directe sur la facture des clients, selon le président du syndicat Dany Bolduc. Rappelons que le Syndicat des employé-e-s de métiers d'Hydro-Québec représente plus de 6 000 travailleurs de métiers de la société d'État. 

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